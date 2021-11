iPad 2021 vs iPad mini 2021: alle belangrijke verschillen op een rij

Ben je toe aan een nieuwe tablet en twijfel je nog tussen de iPad mini 2021 of de normale iPad 2021? iPhoned legt ze naast elkaar en gaat in op de verschillen in deze iPad 2021 vs iPad mini 2021-vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2021 vs iPad mini 2021: dit zijn de verschillen

De ‘gewone’ iPad 2021 is de goedkoopste tablet die Apple verkoopt en hij heeft in de nieuwste versie een paar leuke verbeteringen gekregen. Er is bijvoorbeeld een snellere processor, betere camera en een beter scherm dan de vorige generatie.

Ook de iPad mini 2021 is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Van een groter scherm, veel krachtigere hardware tot aan betere camera’s: er is een hoop om enthousiast van te worden!

Wanneer je tussen beide tablets twijfelt, hebben we goed nieuws voor je. In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen de iPad 2021 en iPad mini 2021. Dat maakt je keuze vast en zeker een stuk eenvoudiger.

1. Ontwerp: vertrouwd en nieuw

Wanneer je naar de iPad 2021 kijkt, zie je waarschijnlijk niet meteen dat je te maken hebt met een nieuwe versie. De iPad 2021 heeft nog steeds het vertrouwde uiterlijk. De thuisknop met Touch ID is er dus nog steeds en hij heeft ook nog behoorlijk brede randen. De iPad 2021 is beschikbaar in spacegrijs en zilver.

Bij de iPad mini 2021 zie je meteen dat je een nieuwe versie in je handen houdt. De randen zijn smaller en de thuisknop is er niet meer. Touch ID is er nog steeds, maar die zit in de aan-/uitknop net als bij de iPad Air van 2020. Je ontgrendelt de nieuwe iPad mini dus door je vinger even op de knop te leggen. De mini is overigens te koop in de kleuren: spacegrijs, roze, paars en sterrenlicht.

2. Processor: snel en nog sneller

De negende generatie iPad heeft een A13 Bionic-chip in, die je misschien nog wel kent van de iPhone 11 (Pro) en iPhone SE. Volgens Apple maakt de processor de iPad 2021 zo’n twintig procent sneller dan de iPad 2020. Ook is de chip energiezuiniger.

De iPad mini 2021 heeft meer power in huis. De nieuwe compacte tablet heeft dezelfde A15-processor als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Dat is opvallend, want zijn voorgangers liepen qua chips allemaal juist achter op de iPhones. Volgens Apple is de iPad mini van 2021 zo’n 40 procent sneller dan zijn voorganger.

3. Scherm en camera

De iPad 2021 heeft een 10,2-inch scherm en de resolutie is nog steeds hetzelfde (2160 x 1620). Het is een Retina-scherm met True Tone. Met True Tone wordt het beeld afgestemd op de kleurtemperatuur van de kamer. Hierdoor zien afbeeldingen er natuurlijker uit en is de kijkervaring beter in elk licht.

Het scherm van de iPad mini 2021 is 8,3 inch en heeft ook True Tone. De resolutie is ongeveer hetzelfde als de iPad 2021 (2266 x 1488).

Zowel de iPad mini 2021 als de iPad 2021 heeft Center Stage (middelpunt) toe. Deze functie is ideaal voor tijdens het videobellen. Center Stage houdt jou namelijk in beeld, ook wanneer je bijvoorbeeld door de kamer loopt.

Op cameragebied hebben beide tablets een 12 megapixel camera aan de voorkant. Achterop heeft de iPad 2021 een camera van 8 megapixel. Apple op de achterkant van de iPad mini 2021 een 12-megapixel camera gegeven.

Ook is de nieuwe iPad mini beter met het opnemen van video’s. De mini kan zelfs in 4K (60 fps) opnemen en 1080p met maximaal 240 fps. De iPad 2021 kan video maximaal in 1080p met 30 fps opnemen en 720p met 210 fps.

4. Aansluiting: usb-c vs lightning

De iPad 2021 heeft nog steeds de vertrouwde Lightning-aansluiting, maar met de iPad mini 2021 is Apple overgestapt naar usb-c. Hierdoor kan je meer randapparatuur aansluiten op je mini, dan op de reguliere iPad het geval is.

De nieuwe iPad mini ondersteunt de tweedegeneratie Apple Pencil. Je kan de Apple Pencil 2 op de zijkant van de tablet klikken om de pen op te laden. De iPad 2021 heeft alleen ondersteuning voor de Apple Pencil 1. Om die op te laden, steek je de pen in de Lightning-aansluiting.

Verder is het nog handig om te weten dat de iPad mini van 2021 geen hoofdtelefoonaansluiting heeft. Wil je dus met een bedrade headset muziek luisteren, dan heb je op de mini een verloopstukje (adapter) nodig. De iPad 2021 heeft nog wel een standaard aansluiting voor de koptelefoon.

5. iPad 2021 of iPad mini 2021 kopen

Wil je de iPad mini 2021 kopen? De nieuwe tablet begint bij 559 euro met 64 GB opslag. Dat is 100 euro meer dan de iPad mini 2019 destijds kostte.

De iPad 2021 begint bij 389 euro voor de versie met 64 GB opslag. Dat is dezelfde prijs als de iPad 2020 vorig jaar had.

Via onderstaande prijsvergelijker vergelijk je gemakkelijk alle Nederlandse aanbieders en vind je de beste aanbiedingen.