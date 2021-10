iPad 2021 review: niet zo spannend (maar is dat erg?)

De ‘gewone’ iPad staat vaak in de schaduw van zijn innovatievere broers, maar dat is onterecht. De iPad 2021 schittert dit jaar met dubbele opslag, een betere processor, goede frontcamera en meer. Lees er alles over in onze iPad 2021 review.

De ‘budget’ iPad (2021) getest

Het is een ongeschreven regel dat Apple zich nooit focust op budgetmodellen. Die strategie werkt goed: premium producten tegen premium prijzen verkopen, heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat centen in het laatje gebracht.

Maar het handjevol ‘goedkope’ producten dat Apple verkoopt, waaronder de 10,2 inch-iPad van 389 euro en de iPhone SE van 492 euro, horen stiekem bij de beste apparaten van het bedrijf. Apple gebruikt processors die nog maar een paar jaar geleden in zijn duurste telefoon zaten, je krijgt jaren software-updates en er wordt (meestal) ook niet beknibbeld op de gebruikte materialen. De hardware ziet er nog mooi uit en voelt ook hoogwaardig aan – ook al is het design misschien wat gedateerd.

In een notendop is dat ook waarom we zo enthousiast zijn over de nieuwe instap-iPad. De iPad mini 6 mag met zijn nieuw ontwerp innovatiever zijn en de iPad Pro 2021 is vele malen sneller. Maar de tablet die uiteindelijk voor de meeste mensen geschikt is? Dat is de iPad 2021.

Wat is er nieuw?

De grootste verbetering van de iPad 2021 is de upgrade van 32GB opslagruimte naar 64GB. Of je nu van plan bent de iPad te gebruiken als een goedkoop alternatief voor een laptop, als een soort uit de kluiten gewassen iPhone voor op de bank, als draagbare smart-tv, of als tablet voor je kind: 64GB aan opslag is voor al deze doelen enorm veel beter. Je kunt simpelweg dubbel zoveel apps, foto’s, spelletjes, en gedownloade series en films op de iPad kwijt.

Bij de iPad 2020 hadden we iedereen nog aangeraden om voor de iets grotere opslagcapaciteit te gaan (en dus meer geld uit te geven). Dat is nu niet meer nodig, want prijsbewuste kopers kunnen gerust de 64GB-versie kiezen.

A13 Bionic als processor

Apple gebruikt de A13 Bionic-processor in de iPad 2021, een chip die in 2019 voor het eerst in de iPhone 11-serie zat. Net als de A12 die hij vervangt, bevat de A13 twee krachtige cpu-kernen en vier energiezuinige kernen, plus een grafische chip met vier kernen.

De sprong die de iPad 2020 van de A10-chip naar de A12 maakte, was een belangrijke verbetering die een groot verschil maakte in het dagelijks gebruik. De sprong van de A12 naar de A13 dit jaar is niet zo groot. Je kijkt naar een verbetering tussen de 20 of 30 procent in processorsnelheid en tussen de 25 en 40 procent snellere prestaties in games. Dat klinkt best veel, maar laten we eerlijk zijn: ook de A12 was al supersnel. Kom je daarentegen van een oudere iPad af, dan is de A13 natuurlijk een wereld van verschil.

De nieuwe instap-iPad heeft dezelfde 3GB RAM als zijn voorganger. Dat is ook de minimale hoeveelheid die je nodig hebt om alle functies van multitasking in iPadOS te kunnen gebruiken. Hiermee gebruik je twee apps tegelijk in Split View, en een derde in Slide Over. iPads met minder werkgeheugen ondersteunen maar twee apps tegelijk en ‘bevriezen’ één van die drie apps.

In vergelijking met duurdere iPads met meer werkgeheugen merk je wel dat de iPad 2021 bij multitasking vaker apps of Safari-tabbladen opnieuw moet laden. Dat is echter ook afhankelijk van welke apps je draait en hoe je deze gebruikt.

True Tone-scherm, nieuwe frontcamera

De resolutie, afmetingen, beeldverversing en kwaliteit van het scherm van de nieuwe iPad zijn niet veranderd. Wel heeft ‘ie ondersteuning voor True Tone, waarmee de kleurtemperatuur van het scherm subtiel wordt aangepast aan het omgevingslicht. Dat maakt het aangenamer om bijvoorbeeld ‘s avonds op de bank met sfeerverlichting een e-book te lezen, want dan krijgt een normaal witte pagina dankzij True Tone een mooie sepiatint.

De 1,2-megapixel-frontcamera van oudere iPads heeft plaatsgemaakt voor een 12-megapixel groothoeklens. Dat is echt een flinke stap vooruit, zowel voor selfies als voor FaceTime- en andere videogesprekken. Dankzij de groothoeklens wordt er daarnaast een veel groter camerabeeld vastgelegd.

Dat laatste maakt ook ondersteuning mogelijk voor Apple’s Middelpunt-functie (Center Stage), die we al eerder zagen op de iPad Pro’s van 2021. Als je FaceTime (of een andere video-app die dit ondersteunt) gebruikt, maakt Middelpunt een panning-effect mogelijk dat je volgt terwijl je beweegt.

Daardoor blijf je in het midden van het beeld. Ook past de functie het beeldkader aan als er meer personen voor de lens verschijnen. Het is zeker geen essentiële functie, maar wel leuk, en het werkt hier net zo goed als op de iPad Pro’s en de nieuwe iPad mini.

Verder is er niet zo veel

Veel andere onderdelen van de iPad 2021 zijn onveranderd gebleven. Apple blijft dezelfde hoofdcamera achterop met 8 megapixels gebruiken, die al sinds 2014 bij de ‘gewone’ iPad aanwezig is. Het bedrijf vertrouwt dus volledig op de geïntegreerde beeldprocessor van de A13 om de beeldkwaliteit te verbeteren, in plaats van de iPad een betere sensor te geven.

De nieuwe iPad is ook de enige tablet van Apple die een Lightning-aansluiting blijft gebruiken. Prima voor compatibiliteit met je iPhone-opladers, maar jammer voor compatibiliteit met de usb-c-accessoires en -adapters van de duurdere iPads. De iPad 2021 heeft ook nog steeds dezelfde thuisknop met Touch ID en luidsprekers als zijn voorgangers.

Geen Apple Pencil 2

Helaas is ook de ondersteuning voor accessoires hetzelfde. De iPad 2021 gebruikt nog steeds de eerste generatie van de Apple Pencil. Die werkt voor tekenen in principe net zo goed als de tweede generatie, maar is gewoon wat minder handig.

Zo steekt de eerste generatie Pencil onhandig uit de Lightning-aansluiting als je ‘m wil opladen. Dat heeft (althans bij ons) het effect dat de Apple Pencil 1 continu leeg is, terwijl de Apple Pencil 2 (die aan de iPad wordt vastgeklikt en dan ook oplaadt) altijd genoeg energie heeft.

Het Smart Keyboard van deze iPad heeft hetzelfde trackpad-loze ontwerp dat Apple al gebruikt sinds de eerste iPad Pro uit 2015. Het dunne toetsenbord met zijn vlindertoetsen biedt helaas een middelmatige typervaring, zeker vergeleken met de vernieuwde schaartoetsen van de MacBooks en het prijzige Magic Keyboard voor de iPad Air en Pro. Een mooi alternatief voor de iPad 2021 vinden wij overigens de Logitech Combo Touch, met gewone toetsen en een trackpad.

iPad 2021 prijs en kleuren

De nieuwe iPad (9e generatie) ligt sinds 24 september in de winkels. De tablet is beschikbaar in de kleuren spacegrijs en zilver, met een capaciteit van 64GB en 256GB. Een Apple Pencil moet je los kopen en daarvoor ben je 99 euro kwijt. De adviesprijzen van de Apple iPad 2021 zijn als volgt:

iPad 2021 met wifi €389 (64 GB) of €559 (256 GB).

(64 GB) of (256 GB). iPad 2021 met wifi en 4G €529 (64 GB) of €699 (256 GB).

Conclusie iPad 2021 review

De iPad (2021) is ideaal om films en series mee te streamen, te gamen en educatieve apps te gebruiken. Ook mensen die gewoon een fijne tablet willen om op te lezen of mee te browsen, worden blij van de instap-iPad 2021. Je hebt echt geen iPad Pro nodig als dat het enige is wat je wil doen. De goedkoopste iPad is zeker in de running voor het saaiste product dat Apple verkoopt, maar het blijft één van de apparaten met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wil je het net wat moderner? Dan raden we je de iPad Air 4 aan. Die is bijna een jaar ouder, maar heeft het moderne randloze ontwerp en een snellere A14-chip.

