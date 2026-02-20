Deze 7 verborgen features komen met iOS 26.4 naar je iPhone

Er komen binnenkort veel nieuwe functies naar je iPhone! Deze zeven features van iOS 26.4 heb je waarschijnlijk gemist.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.4

Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht! Het gaat om een grote update, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Zo krijgen meerdere standaard applicaties van Apple meer features in iOS 26.4, waaronder Apple Podcasts, Berichten en Apple Music. Nu blijkt dat iOS 26.4 nog meer verbeteringen naar je iPhone brengt, die je waarschijnlijk hebt gemist. Dit zijn zeven veranderingen die met de volgende update naar je iPhone komen!

1. Verbeterde microfoon

Maak je regelmatig video’s met je iPhone? Dan krijg je er een belangrijke feature bij in iOS 26.4, want Apple introduceert “Audiozoom” in de volgende softwareversie. Deze functie koppelt de audio aan het object waarop de iPhone-camera focust in een video. Richt je de camera op een persoon tijdens het filmen? Dan zorgt Audiozoom ervoor dat het geluid op dezelfde persoon focust. Zowel beeld als geluid hebben met deze instelling hetzelfde onderwerp, zodat omgevingsgeluiden minder storend zijn.

2. Gemiddelde bedtijd

De Gezondheid-app krijgt er een handige feature bij in iOS 26.4. In de applicatie kun je al langer gegevens over je slaapritme bijhouden. Zo zie je hoe lang je hebt geslapen en laat de nieuwe slaapscore zien wat de kwaliteit van je nachtrust was. In iOS 26.4 voegt Apple nog een onderdeel toe, want je ziet straks wat je gemiddelde bedtijd is. Je vindt de gemiddelde bedtijd vanaf iOS 26.4 in de Gezondheid-app onder ‘Toon alle gezondheidsgegevens > Slaap’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Video’s afspelen in CarPlay

Met iOS 26.4 komt er een hele belangrijke feature naar CarPlay, want het wordt voor het eerst mogelijk om video’s af te spelen in de auto. Apple staat op dit moment geen video’s toe op het scherm van CarPlay, maar iOS 26.4 brengt daar verandering in. Het besturingssysteem krijgt in ieder geval ondersteuning voor Apple TV, mogelijk komen daar nog meer streamingdiensten en applicaties met video’s bij. Dat is niet zonder voorwaarde: de auto moet stilstaan als je filmpjes wilt afspelen.

Found in 26.4: Apple TV is seemingly coming to CarPlay!



“When you’re not driving, sign in to Apple TV on iPhone” pic.twitter.com/9Ljg0y2bOo — Aaron (@aaronp613) February 17, 2026

4. Apple Music

Heb je een abonnement op Apple Music? Je krijgt er dan een handige feature bij met iOS 26.4, want het wordt eindelijk mogelijk om een nummer in één keer aan meerdere afspeellijsten toe te voegen. Nu moet je daar nog losse handelingen voor verrichten, maar dat is vanaf iOS 26.4 niet meer nodig. Spotify beschikt al jaren over een soortgelijke functie, dus het wordt de hoogste tijd dat Apple Music de feature toevoegt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Toegangscode voor Face ID

Apple heeft daarnaast nog een kleine aanpassing doorgevoerd in de Instellingen-app. Als je in iOS 26.4 op je iPhone naar ‘Instellingen > Face ID en toegangscode’ gaat verschijnt een aangepast venster voor het invullen van je toegangscode. In iOS 26.3 is dit venster aan de linkerkant van het scherm uitgelijnd, vanaf iOS 26.4 kiest Apple voor een gecentreerde weergave. Verder veranderen de instellingen niet, alleen de lay-out wordt aangepast in iOS 26.4.

6. Persoonlijke hotspot

Met de persoonlijke hotspot op je iPhone kun je andere apparaten toegang geven tot je mobiele data. Dat heeft ook een nadeel, want zo kan je databundel er (te) snel doorheen gaan. Apple voegt in iOS 26.4 daarom een feature toe aan de instellingen van de persoonlijke hotspot. In de nieuwe softwareversie zie je welke apparaten verbonden hebben met de hotspot én hoeveel mobiele data ze hebben verbruikt. Zo krijg je een beter inzicht in het verbruik van je mobiele databundel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

7. Oplaadlimiet instellen

Op de iPhone 15 en nieuwer kun je een oplaadlimiet instellen. Met deze functie bepaal je tot welk batterijpercentage je iPhone oplaadt. Voordeel hiervan is dat de accu minder snel veroudert, zo geven iOS 18 en latere updates aanbevelingen voor een oplaadlimiet om de levensduur van je batterij te verlengen. In iOS 26.4 komt een soortgelijke feature naar alle iPhones, want je kunt dan een oplaadlimiet instellen via de Opdrachten-app. Je hebt dus geen iPhone 15 of nieuwer meer nodig voor het instellen van een oplaadlimiet.

Release van iOS 26.4

In totaal komen er meer dan dertien nieuwe functies naar je iPhone, waardoor iOS 26.4 een hele grote update wordt. Andere features die met iOS 26.4 worden verwacht zijn nieuwe emoji, ondersteuning voor AI-apps in CarPlay en end-to-end encryptie voor RCS-berichten. Verder krijgen gebruikers in de Europese Unie de optie om meldingen van de iPhone door te sturen naar smartwatches en accessoires van derde partijen. Deze functie is nu nog exclusief voor de Apple Watch.

We moeten nog wel even wachten op iOS 26.4, want de update komt pas in de tweede helft van maart naar je iPhone. Nog even geduld dus, volgende maand komen er veel nieuwe functies naar je iPhone. In de tussentijd verschijnen er meer testversies van iOS 26.4, waarin mogelijk nóg meer features opduiken. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!