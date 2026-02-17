Wanneer komt iOS 26.4 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum

Met iOS 26.4 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Benieuwd wanneer je iOS 26.4 kunt installeren? Dit is de verwachte releasedatum!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.4

Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht! Met iOS 26.4 bèta 1 kunnen ontwikkelaars aan de slag met alle nieuwe functies voor de iPhone. De nieuwe softwareversie introduceert veel features op de iPhone, waardoor het een relatief grote update is. Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer iOS 26.4 precies verschijnt, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde tijdlijn aan. Op deze data verschenen eerder soortgelijke updates:

iOS 18.4: maandag 31 maart 2025;

iOS 17.4: dinsdag 5 maart 2024;

iOS 16.4: maandag 27 maart 2023;

iOS 15.4: maandag 14 maart 2022.

Gebruikers moeten dus nog even geduld hebben, want het is zo goed als zeker dat iOS 26.4 pas in de tweede helft van maart verschijnt. Soortgelijke updates verschenen midden of in de laatste week van maart. Door deze softwareversies hebben we een idee wanneer iOS 26.4 wordt uitgebracht, dat gebeurt vermoedelijk eind maart. Een release in de week van 23 maart of 30 maart is daardoor aannemelijk. Die periode krijgt je iPhone er weer veel nieuwe functies bij.

Nieuwe functies

Apple brengt met iOS 26.4 veel nieuwe features naar je iPhone. Een aantal standaard-apps van de iPhone wordt uitgebreid met handige functies. Zo krijgt Apple Music een nieuw ontwerp, waardoor albums en afspeellijsten een aangepaste weergave krijgen. Apple Podcasts krijgt ondersteuning voor video’s, zodat je zowel de audio als beelden bij een aflevering kunt bekijken. Deze video’s kun je downloaden om ze online én offline af te spelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast krijgt je iPhone er een reeks nieuwe emoji bij. Deze zijn eerder al aangekondigd, maar zijn vanaf iOS 26.4 beschikbaar met een door Apple-medewerkers ontworpen design. Verder voert Apple een aantal kleine wijzigingen door. Zo hebben de instellingen met alle wallpapers een nieuwe indeling op de iPhone, waarin de verschillende categorieën in een duidelijker overzicht staan. Hetzelfde geldt voor de wijzerplaten in de Watch-app, die hebben een nieuwe indeling vanaf iOS 26.4.

Meer over iOS 26.4

Gebruikers in de Europese Unie krijgen er nog meer functies bij met de volgende software-update. Met de nieuwe softwareversie kan je iPhone eindelijk meldingen doorsturen naar accessoires van derde partijen. Nu is dat alleen mogelijk met een Apple Watch, straks kan dat ook met een smartwatch van bijvoorbeeld Samsung. Het koppelen van deze accessoires wordt eveneens eenvoudiger, je hoeft ze vanaf iOS 26.4 alleen nog maar in de buurt van je iPhone te houden.

Deze functies zagen we eerder al bij Apple-apparaten, maar werken door de Europese wetgeving binnenkort ook met toestellen van andere merken. Het was de verwachting dat deze verbeteringen onderdeel zouden zijn van iOS 26.3, inmiddels is duidelijk dat Apple ze heeft uitgesteld naar iOS 26.4. De komende tijd brengt Apple meer testversies uit, waarin meer features voor de iPhone worden geïntroduceerd. Wil je geen enkele nieuwe functie voor je iPhone missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!