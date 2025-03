iOS 19 camera-app gaat veranderen en komt naar deze iPhones

We hoeven niet zo heel lang meer te wachten voordat Apple de volgende versie van iOS laat zien. Vooral de camera-app lijkt flink te gaan veranderen in iOS 19.

iOS 19: deze functies komen eraan

Er zijn inmiddels verschillende geruchten naar boven gekomen over de volgende versie van iOS. Het duurt nog wel zo’n drie maanden voordat Apple iets gaat laten zien van iOS 19, maar wij vertellen je nu al wat je kunt verwachten.

Nieuwe camera-app

Op het YouTube-kanaal Front Page Tech liet Jon Prosser al eerder een vernieuwde versie van de camera-app zien die met iOS 19 gaat komen. En de opvallendste verandering? Er zijn nu doorzichtige menu’s voor de verschillende camera-instellingen en andere icoontjes. Deze nieuwe menu’s lijken qua stijl sterk op visionOS, het besturingssysteem van de Vision Pro-headset.

In de vernieuwde app zie je ook meer van de zoeker dan nu in iOS 18 het geval is. De bedieningselementen van de camera zijn verdeeld in twee categorieën: Foto en Video. Bij de instellingen staan ook opties om ruimtelijke video’s op te nemen, een timer in te stellen voor je foto’s en meer. Voor video-opnames verschijnen er in de camera-app van iOS 19 ook extra instellingen voor resolutie en framerate.

Of deze visionOS-achtige stijl ook wordt doorgetrokken naar andere apps en onderdelen van iOS 19 weten we nog niet. Eerder gingen er al geruchten dat iOS 18 ook dit soort aanpassingen zou krijgen, maar dat bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn. In iOS 19 gaat dat nu hopelijk wel gebeuren.

Deze iPhones krijgen iOS 19

Welke iPhones iOS 19 gaan krijgen is al zo goed als bekend. Hieronder vind je de complete lijst met alle iPhones waar je straks iOS 19 op kan installeren.

De eerste versie van iOS 19 zal waarschijnlijk tijdens WWDC 2025 verschijnen. Dit zal ergens rond juni zijn.