WWDC 2025 verwachtingen: iOS 26, iPadOS 26 én nog veel meer

De WWDC 2025 komt eraan! Ben je benieuwd wat Apple gaat aankondigen? Dit zijn onze verwachtingen van de WWDC 2025!

WWDC 2025

Het is bijna tijd voor de WWDC 2025! Ieder jaar onthult Apple de belangrijkste software-updates tijdens de WWDC en dat is in 2025 niet anders. Er worden grote veranderingen verwacht, want Apple introduceert een nieuwe interface bij iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 én tvOS 26. Ben je benieuwd wat je nog meer kunt verwachten? Dit zijn onze verwachtingen voor de WWDC 2025.

1. iOS 26

Dit jaar is iOS 26 (eerder nog iOS 19) de grootste software-update voor de iPhone, en mogelijk zelfs de grootste update in jaren. In het ontwerp zien we veel onderdelen terug van visionOS, want er worden meer transparante kaders en glazen elementen toegevoegd. Daarnaast krijgt een aantal applicaties een nieuwe indeling en krijgen alle Apple-apps vernieuwde symbolen. Mogelijk wordt Apple Intelligence ook uitgebreid, zodat de techniek eindelijk in het Nederlands beschikbaar is.

2. iPadOS 26

Apple introduceert bij iPadOS 26 een soortgelijk design als bij iOS 26 tijdens de WWDC 2025. Dat betekent dat ook hier meer elementen visionOS worden toegevoegd. Verder werkt iPadOS 26 volgens geruchten meer als macOS, waardoor je beter kunt multitasken en waarschijnlijk bestanden kunt vastzetten op het beginscherm. Ook krijgt de tablet een nieuwe menu, waarmee je gemakkelijker navigeert tussen en in applicaties.

3. watchOS 26

De Apple Watch krijgt voor het eerst ondersteuning voor Apple Intelligence met watchOS 26. Het is de verwachting dat Apple tijdens de WWDC aankondigt dat watchOS wordt uitgebreid met meer fitnessfuncties en een nieuwe gezondheidscoach. Deze coach werkt met Apple Intelligence en geeft gepersonaliseerde tips. Net als iOS 26 en iPadOS 26 krijgt watchOS 26 een nieuw ontwerp, dat is gebaseerd op visionOS.

4. macOS 26

Apple brengt dit jaar macOS 26 naar de Mac(Book) en het belooft een grote update te worden. Het is de verwachting dat Apple tijdens de WWDC 2025 het nieuwe design van macOS onthult. Aan dit nieuwe design wordt een menubalk voor het navigeren in en tussen programma’s toegevoegd. Volgens geruchten is de naam van macOS 26 al bekend: dat wordt macOS Tahoe.

5. tvOS 26

Nog een besturingssysteem dat een vernieuwd design krijgt is tvOS 26. Apple voorziet alle softwareversies van een soortgelijke interface, om zo meer eenheid tussen de software en duidelijkheid voor gebruikers te creëren. Andere verwachtingen voor tvOS 26 tijdens de WWDC 2025 zijn een nieuwe Games-app en verbeterde wifi-synchronisatie. Mogelijk komt de vernieuwde versie van Siri ook eindelijk beschikbaar op de Apple TV.

6. homeOS 26

De grootste verrassing van de WWDC 2025 is mogelijk homeOS. Dit is het compleet nieuwe besturingssysteem voor de HomePad. Dat toestel wordt een combinatie van de HomePod en de iPad en moet het middelpunt van je slimme huis worden. Het is goed mogelijk dat Apple homeOS presenteert tijdens de WWDC, want dat is hét evenement voor de software-updates van 2025. Met homeOS krijg je toegang tot FaceTime, alle Apple-apps en bedien je de slimme toestellen in je woning.

Nieuwe hardware?

De WWDC 2025 belooft dus een grote presentatie te worden. Bij alle besturingssystemen zien we een nieuwe interface en een reeks nieuwe features. Dat is niet alles, want Apple presenteert mogelijk ook het compleet nieuwe homeOS. Bij dit nieuwe besturingssysteem hoort de HomePad, waardoor de kans bestaat dat we dat toestel eveneens tijdens de WWDC zullen zien.

Apple heeft vaker compleet nieuwe producten onthuld bij de WWDC. Zo verscheen bij de WWDC 2023 visionOS met de Apple Vision Pro voor het eerst. Andere producten die binnenkort verwacht worden zijn de AirTag en de nieuwe generatie van de AirPods Pro. Welke aankondigingen Apple precies doet weten we maandagavond, de WWDC 2025 begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niks van de WWDC missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!