‘Apple werkt aan iMac met groter scherm, nieuwe Mac mini en Mac Pro’

Het meestal betrouwbare Bloomberg News schrijft dat Apple werkt aan een iMac met groter beeldscherm en compleet vernieuwde Mac Pro en Mac mini. Wanneer de nieuwe producten uitkomen is nog onbekend.

‘iMac met groter scherm en vernieuwde Mac Pro op komst’

Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt dat Apple Silicon binnenkort naar alle Apple-computers komt. Volgens de doorgaans goed ingewijde insider werkt het bedrijf momenteel aan drie nieuwe computers.

De grootste verbetering zouden we bij de Mac Pro tegenkomen. Apples krachtigste machine schijnt een compleet vernieuwde chip met maar liefst 40 kernen te krijgen. Volgens Gurman draait het apparaat op Apple Silicon, oftewel computerchips die door Apple zelf gemaakt worden.

De Mac Pro uit 2020

Verder claimt de insider dat we binnenkort een nieuwe Mac mini te zien krijgen. Apples compacte computer werd eind vorig jaar voor het laatst vernieuwd. Gurman schrijft dat de nieuwe Mac mini precies dezelfde hardware krijgt als de eveneens nieuwe MacBook Pro-laptop.

De insider claimt dat je de vernieuwde Mac mini en MacBook Pro met maximaal 64GB werkgeheugen, 10 processorkernen en vier aansluitingen kunt kopen. Ook de grafische kaart (gpu) zou er flink op vooruit gaan; je kunt volgens Gurman kiezen tussen 16 of 32 kernen.

Hoe groot wordt de nieuwe iMac?

Tot slot vertelt de Bloomberg-journalist dat Apple werkt aan een iMac met groter scherm. De huidige iMac met M1-chip, die in april werd aangekondigd en vanaf vrijdag verkrijgbaar is, kun je in één formaat kopen: 24 inch. Hoe groot de nieuwe iMac wordt, maakt Gurman niet bekend.

Ook details over de verkrijgbaarheid van de nieuwe producten is hij ons verschuldigd. Zodra er meer informatie over de grotere iMac, Mac mini of Mac Pro naar buiten komt lees je dat uiteraard op iPhoned. Volg ons via Facebook, Instagram, Twitter, de nieuwsbrief of app.

