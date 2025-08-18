Er verschijnt binnenkort een nieuwe versie van de HomePod mini 2. Maar wat gaat Apple verbeteren aan deze kleine speaker?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod mini 2 komt binnenkort (met deze grote verbetering)

De HomePod mini een compacte speaker van Apple. Hij is een flink stuk kleiner en goedkoper dan zijn grote broer, de reguliere HomePod. Toch zit er in dit kleine bolletje nog best een prima geluid.

Apple vond het echter tijd voor een update en komt waarschijnlijk ergens tegen het einde van 2025 met een nieuwe versie van de speaker. Heel veel gaat er niet veranderen, maar er zijn meerdere geruchten over de verbeteringen die er gaan komen.

De HomePod mini 2 gaat in ieder geval een nieuwe chip krijgen. De huidige versie heeft nog een S5-chip, die ook in de Apple Watch Series 5 zit. Na het vinden van een aantal aanwijzingen in de broncode van Apple, lijkt het erop dat de nieuwe versie van de speaker een flink snellere chip krijgt.

Dit zal waarschijnlijk de S11-chip worden, en dat is een flinke verbetering voor de HomePod mini 2. Dit is dezelfde chip die ook in de Apple Watch Series 11 komt. Dit maakt hem een heel stuk sneller dan de huidige versie.

Het is nog bekend wat Apple nog meer gaat veranderen bij de HomePod mini 2. Maar geruchten denken dat er ook een nieuwe chip gaat komen die wifi en bluetooth combineert. Daarnaast denk we ook dat er een aantal nieuwe kleuren gaan komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod mini in het kort

In Nederland en België verscheen de eerste HomePod mini (€ 109,-) pas in 2022 officieel op de markt. Terwijl het speakerbolletje al sinds 2020 op de Amerikaanse markt te koop was. De HomePod mini is in die periode regelmatig via de grijze markt naar Europe gehaald.

De HomePod mini heeft de grootte van een grapefruit en komt in verschillende leuke kleuren. Je kunt er onder andere muziek, podcasts en radio op afspelen.

Verder heeft hij Siri ingebouwd waarmee je alle slimme apparaten kunt bedienen of vragen stellen. Uiteraard werkt hij ook helemaal naadloos samen met al je andere Apple-producten.

Meer Apple-nieuws

Wil je zo snel mogelijk weten wanneer de HomePod mini 2 te koop is? Of op de hoogte worden gehouden van al het Apple-nieuws? Download de iPhoned-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!