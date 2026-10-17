Google TV Streamer krijgt nú al een opvolger (met deze grote verbetering)

Google werkt aan een nieuwe versie van de Google TV Streamer met enkele flinke verbeteringen. Vooral één nieuwe functie klinkt veelbelovend!

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Google TV Streamer krijgt een toffe opvolger

De Google TV Streamer kun je vergelijken met de Apple TV, en hiermee maak je van je televisie een slimme tv. Je kijkt er onder andere films en series mee via je favoriete streamingdiensten.

Volgens geruchten zit er nu een nieuwe versie van de Google TV Streamer aan te komen. Aan de buitenkant hoef je geen grote veranderingen te verwachten. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde. Maar onder de motorkap komen er wel een paar toffe upgrades. En vooral de bediening wordt een stuk slimmer.

Je televisie weet straks wanneer je binnenkomt

De grootste verbetering is de komst van ingebouwde microfoons. Daarmee kun je straks gewoon ‘Hey Google’ zeggen om de mediaspeler opdrachten te geven. Je hebt daar dus niet langer de afstandsbediening voor nodig.

Maar er komt nóg een handige functie bij, namelijk aanwezigheidsdetectie. Daarmee weet de Google TV Streamer wanneer je de kamer binnenloopt. Je televisie kan vervolgens automatisch handige informatie laten zien, zoals de tijd en het weer. Je hoeft dus daarvoor helemaal niets te doen.

Ook krijgt de nieuwe Google TV Streamer volgens geruchten een snellere processor en de opslagruimte krijgt een upgrade. Hoeveel precies is nog niet duidelijk, maar het huidige model heeft 32 GB. Het wordt dus in ieder geval meer dan dat.

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Wanneer verschijnt de nieuwe Google TV Streamer?

Wanneer Google de nieuwe mediaspeler gaat uitbrengen is nog onbekend. Ook over de prijs is nog niets zeker. Maar we denken wel dat er een prijsverhoging aan zit te komen. Net als andere apparaten heeft ook de Google TV Streamer last van de prijsstijgingen van de geheugenchips. Die worden namelijk massaal opgekocht voor AI-datacenters.

De huidige Google TV Streamer kost in Nederland nog altijd 119 euro, terwijl de prijs in de Verenigde Staten inmiddels is gestegen naar 149,99 dollar. Dat is 50 dollar meer dan voorheen. Daarom verwachten we voor de nieuwe Google TV Streamer een prijs tussen de 150 en 200 euro.

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