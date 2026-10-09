watchOS 27.2 krijgt een héél handige functie: zo werkt die op je Apple Watch

Apple lijkt in watchOS 27.2 een kleine, maar ook erg handige verandering door te voeren voor de Apple Watch – dit is wat je kunt verwachten.

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watchOS 27.2 krijgt een handige functie op je Apple Watch

Apple lijkt in watchOS 27.2 een kleine, maar handige verandering door te voeren voor het maken van screenshots. In de nieuwe update krijgt de Apple Watch mogelijk een screenshot-voorbeeld dat sterk lijkt op de manier waarop dit op de iPhone werkt.

De functie is ontdekt in de code van watchOS 27.2 door X-gebruiker pdfu. Op dit moment zit de optie nog verborgen, wat betekent dat Apple de functie nog niet heeft ingeschakeld en dat het nog niet zeker is of deze uiteindelijk in de definitieve versie van watchOS 27.2 verschijnt.

A new screenshot experience is coming to Apple Watch, inspired by iPhone.



Hidden behind a feature flag in watchOS 27.2, it lets you preview, share, or delete a screenshot right after taking it. pic.twitter.com/MT5wmDjRnq — pdfu (@itspdfu) September 24, 2026

Zo werkt het

Tot nog toe maak je een screenshot op je Apple Watch door de Digital Crown en de zijknop tegelijkertijd in te drukken. De afbeelding wordt vervolgens automatisch opgeslagen en naar de Foto’s-app op je gekoppelde iPhone gestuurd.

Met watchOS 27.2 kan dat veranderen. Na het maken van een screenshot verschijnt er direct een voorbeeld op het scherm van je Apple Watch. Vanuit dat voorbeeld krijg je vervolgens opties om de screenshot te delen of te verwijderen.

Dat is vooral handig wanneer je per ongeluk een screenshot hebt gemaakt. Je hoeft dan niet eerst je iPhone erbij te pakken om de afbeelding terug te vinden en handmatig te verwijderen. Ook wanneer je een screenshot direct wilt delen, kan dat volgens de ontdekte functie rechtstreeks vanaf je Apple Watch.

Nog even wachten

Apple heeft de functie nog niet officieel aangekondigd, dus het kan zijn dat Apple hem in een volgende bèta activeert. Het is ook mogelijk dat de functie uiteindelijk wordt uitgesteld of helemaal niet verschijnt. Voorlopig is het dus vooral een interessante aanwijzing voor wat Apple met watchOS 27.2 van plan is.

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