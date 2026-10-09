Goedkoopste iPad krijgt een nieuw design – en dat heeft een groot voordeel

Apple werkt volgens de laatste geruchten aan een flinke verbetering voor de goedkoopste iPad – dit is wat we er tot nog toe over weten.

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Goedkoopste iPad krijgt een nieuw design

De goedkoopste iPad krijgt volgens een nieuw gerucht dunnere schermranden, waardoor het scherm meer ruimte inneemt aan de voorkant. Dat ziet er niet alleen moderner uit, maar kan ook een praktisch voordeel opleveren.

Het nieuwe gerucht is afkomstig van de bekende Weibo-gebruiker Instant Digital. Welke iPad precies aan de beurt is en wanneer het nieuwe ontwerp verschijnt, is nog niet duidelijk. Het gerucht kan zoals we verwachten betrekking hebben op de goedkoopste iPad, maar mogelijk ook op meerdere modellen.

De huidige goedkoopste iPad heeft een 11-inch scherm en een ontwerp met rechte zijkanten. Apple introduceerde deze vormgeving in 2022 en veranderde daar bij de opvolger weinig aan. Dunnere schermranden geven het uiterlijk een frisse update, zonder dat Apple daarvoor de complete tablet opnieuw hoeft te ontwerpen.

Het grootste voordeel

Het grootste voordeel van dunnere schermranden is dat het scherm relatief meer ruimte krijgt. Daardoor kan de iPad compacter worden, terwijl het schermformaat gelijk blijft. Dat is bijvoorbeeld handig als je de tablet gebruikt om series te kijken, websites te lezen of documenten te bekijken. Ook bij multitasking is extra schermruimte prettig. Of Apple daadwerkelijk voor een groter scherm kiest, blijft nog even afwachten.

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Releasedatum

Over een releasedatum is nog niets bevestigd. Wel wordt er gewerkt aan nieuwe versies van verschillende iPads. De volgende goedkoopste iPad wordt naar verwachting vooral voorzien van een snellere chip. Geruchten wijzen op een mogelijke A19-chip. Apple heeft zelf nog niets aangekondigd over het nieuwe ontwerp.

Toch zou een kleine ontwerpaanpassing welkom zijn. Zeker bij de goedkoopste iPad kan een groter scherm in een vergelijkbare behuizing de tablet aantrekkelijker maken, zonder dat je meteen naar een duurder Air- of Pro-model hoeft over te stappen. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!