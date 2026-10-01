Waarom je Gmail beter niet kunt gebruiken (en deze alternatieven wél)

Wil je minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven, dan is het geen slecht idee om Gmail niet te gebruiken. Hier zijn drie alternatieven.

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Waarom je Gmail beter niet kunt gebruiken

Gmail is handig, gratis en werkt eigenlijk overal. Toch kiezen steeds meer mensen ervoor om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse bedrijven. Bovendien verwijdert Google in januari 2027 een populaire functie uit de webversie van Gmail: je kunt Gmail straks niet meer gebruiken voor e-mails van andere adressen en domeinen. Daarmee verdwijnt een handige manier om meerdere mailboxen op één plek te beheren. Gelukkig zijn er goede Europese alternatieven waaruit je kunt kiezen. We zetten er drie voor je op een rij.

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1. Proton Mail

Proton Mail is een van de bekendste Europese alternatieven voor Gmail en komt uit Zwitserland. De dienst richt zich sterk op privacy en versleuteling. Ook het gratis abonnement biedt end-to-end- en zero-access-encryptie, waardoor Proton de inhoud van je berichten niet kan lezen. De gratis versie heeft daarnaast ondersteuning voor onder meer mappen, labels en filters, en een maximale bijlagegrootte van 25 MB. Proton Mail valt bovendien onder de Zwitserse privacywetgeving.

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Zoek je vooral een Gmail-achtige ervaring zonder direct voor een abonnement te betalen, dan is Proton Mail een interessante optie. Wel zijn sommige geavanceerde functies, zoals extra opslag, aangepaste domeinen en ondersteuning voor externe mailprogramma’s via IMAP/SMTP, voorbehouden aan betaalde abonnementen.

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2. Tuta Mail

Tuta Mail is een Duitse e-maildienst die privacy en versleuteling centraal stelt. Het gratis abonnement biedt 1 GB opslag, één agenda en drie labels. Tuta versleutelt niet alleen e-mails, maar ook bijvoorbeeld je adresboek en agenda. De dienst gebruikt end-to-end-encryptie en gebruikt geen tracking of advertenties in de gratis versie. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers in Duitsland.

Tuta Mail: Secure Email Tutao GmbH 9.4 (484 reviews) Gratis via App Store via App Store

Tuta is daarmee vooral interessant als je jouw e-mail zo privé mogelijk wilt houden. De dienst heeft apps voor Android, iOS, Windows, macOS en Linux, waardoor je niet uitsluitend op webmail bent aangewezen. Wil je meer opslag, extra adressen of ondersteuning voor eigen domeinen, dan moet je wel overstappen naar een betaald abonnement.

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3. Vivaldi Webmail

Vivaldi Webmail is het gratis mailplatform van het Europese bedrijf Vivaldi, dat de meeste mensen kennen van de browser. Een Vivaldi-account geeft toegang tot een gratis e-mailadres op Vivaldi.net, inclusief agenda en contactpersonen. De webmail-dienst biedt momenteel 5 GB opslag en staat bijlagen tot 20 MB toe. Vivaldi positioneert de dienst als privacybewust en zonder advertenties.

Een belangrijk verschil met Proton Mail en Tuta Mail is dat Vivaldi Webmail minder nadruk legt op end-to-end-encryptie en vooral een traditionele webmaildienst is. Er is dus ook geen app die je op je iPhone kunt installeren. Zoek je vooral een gratis Europees e-mailadres en hecht je waarde aan een advertentievrije dienst, dan is Vivaldi Webmail zeker een goede optie.

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Moet je Gmail direct verwijderen?

Nee. Voor de meeste gebruikers is overstappen vooral een keuze. Maar als je minder afhankelijk wilt zijn van Amerikaanse techbedrijven, is e-mail een relatief eenvoudige plek om te beginnen. Kies Proton Mail als je gaat voor de combinatie van privacy en gebruiksgemak, kies Tuta Mail voor maximale privacy en versleuteling, en kies Vivaldi Webmail als je een eenvoudig, gratis Europees alternatief wilt voor Gmail.