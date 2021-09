Fotografische stijlen op de iPhone 13: ontdek de nieuwe camera-functie!

De iPhone 13 heeft meerdere nieuwe functies gekregen en de fotografische stijlen is daar een van. Maar wat doen deze stijlen eigenlijk? En hoe gebruik je ze in je foto’s?

Wat zijn fotografische stijlen op de iPhone 13?

Met fotografische stijlen pas je de stijl van de foto aan, nog voordat je de foto maakt met je iPhone. Het is een soort filter dat je vooraf over je foto’s legt. Er is echter een groot verschil met een normaal filter: de fotografische stijl houdt rekening met de inhoud van de foto. Zo blijft onder andere je huidskleur (grotendeels) intact wanneer je een filter instelt.

De fotografische stijlen zijn beschikbaar op de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Fotografische stijlen instellen

Om een fotografische stijl te gebruiken, moet je de stijl instellen voordat je de foto maakt. Een fotografische stijl kies je op de volgende manier.

Foto’s maken met fotografische stijl op de iPhone 13: Open de Camera-app en tik op het pijltje bovenaan; Tik onderaan op de knop voor fotografische stijlen, dit is de knop met de drie vierkantjes; Kies een van de stijlen door te swipen; Pas eventueel de ‘Tint’ en ‘Warmte’ aan met de twee schuifbalken; Maak de foto zoals je normaal zou doen.

De beschikbare fotografische stijlen op de iPhone 13

Tijdens het instellen van een fotografisch filter in de Camera-app heb je de keuze uit verschillende stijlen. Deze stijlen zijn:

Standaard

Rijk contrast

Levendig

W arm

Koel

Om een foto warmer te laten ogen gebruik je de stijl ‘Levendig’ of ‘Warm’. Gele tinten krijgen dan wat meer de nadruk. De optie ‘Koel’ gebruik je om de foto wat kouder te laten overkomen. Blauwe tinten worden dan meer naar voren gehaald. Je kunt ook onder ‘Tint’ of ‘Warmte’ vegen om een eigen fotografische stijl te maken.

Fotografische stijl uitzetten

De fotografische stijl is achteraf niet meer te verwijderen, houd daar rekening mee bij het maken van je foto’s. Je kan de foto naderhand nog wel aanpassen op de ‘normale’ manier, maar dan wijzig je de instellingen van de hele foto.

Als je de volgende keer geen fotografische stijl wil gebruiken, moet je de functie eerst uitzetten. Dit doe je door camera-app te starten, naar de fotografische stijlen te gaan en de stijl op ‘Standaard’ in te stellen.

Fotografische stijlen kiezen via instellingen

De stijlen zijn ook in de instellingen van je iPhone te vinden. Dit doe je door naar ‘Instellingen>Camera >Fotografische stijlen’ te gaan. Hier zie je ook wat de stijlen precies doen. Door op de blauwe knop eronder te drukken, schakel je de fotografische stijl in.

Meer fotografietips!

Naast de fotografische stijlen hebben we nog veel meer leuke tips die jouw iPhone-fotografie naar een volgend niveau tillen. Lees daarna ook nog even het artikel over Apple ProRAW, het fotoformaat van Apple. Fotografeer ze!

