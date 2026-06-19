Deze iPhone-tips helpen je tijdens dit hete, wisselvallige zomerweer

Verwacht de komende dagen tropische, broeierige warmte en lokaal stevige onweersbuien – deze iPhone-tips helpen je om er goed mee om te gaan.

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Deze iPhone-tips helpen

Tijdens dit wisselvallige zomerweer moet je rekening houden met de warmte, voor zowel jezelf als je iPhone. En je wilt je ook niet laten verrassen door plotselinge lokale onweersbuien. De iPhone-tips van deze week helpen je daarbij!

1. Verbrand niet: je iPhone vertelt je hoe sterk de zon is

Bij zomers weer denken de meeste mensen vooral aan de temperatuur, maar de uv-index is minstens zo belangrijk. Die geeft aan hoe sterk de zonkracht is en hoe snel je huid kan verbranden. Vooral rond het middaguur kan de uv-index verrassend hoog oplopen, zelfs als het niet extreem warm aanvoelt. Je kunt de uv-index gelukkig gewoon bekijken in de Weer-app op je iPhone. Zo doe je dat:

Open de Weer-app op je iPhone; Zorg dat jouw locatie actief is; Scrol naar beneden tot je ‘UV-INDEX’ tegenkomt.

Je ziet daar in een oogopslag hoe het is gesteld met de hoeveelheid ultraviolette straling op jouw locatie. Wil je meer details zien, dan tik je er gewoon op.

2. Je iPhone kan je waarschuwen voor noodweer

Een zonnige ochtend kan in Nederland de komende tijd zomaar omslaan in een stevige onweersbui. Daarom is het slim om waarschuwingen voor noodweer goed in te stellen. De Weer-app van Apple kan je namelijk waarschuwen voor zware regenval, stormen en andere weersomstandigheden. Zo stel je het in:

Open de Weer-app;

Tik rechts onderin op het lijst-icoon;

Tik op de drie puntjes;

Kies voor ‘Meldingen’;

Schakel de meldingen voor jouw locatie in.

Apps zoals Buienalarm en Buienradar kunnen aanvullende waarschuwingen geven voor regenbuien en onweer. Zeker tijdens erg wisselvallig zomerweer is dat wel aan te raden om ervoor te zorgen dat je niet onaangenaam verrast wordt.

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3. iPhone te warm? Dit kun je (niet) doen

Hoge temperaturen zijn niet alleen vervelend voor mensen, maar ook voor je iPhone. Wordt het toestel te warm, dan kan iOS bepaalde functies tijdelijk beperken om schade te voorkomen. Je ziet dan een melding dat je iPhone eerst moet afkoelen. Dit moet je níét doen om dat te voorkomen:

Leg je iPhone niet in direct zonlicht;

Laat hem niet op het dashboard van je auto liggen;

Ga niet opladen terwijl het toestel al erg warm is;

Stop hem niet in de koelkast of vriezer.

Dat laatste klinkt misschien wel als een goed plan, maar een plotselinge temperatuurwisseling kan juist schade veroorzaken door condensvorming. Doe dit dus niet!

De volgende dingen kun je wél doen wanneer je iPhone te warm is geworden:

Haal hem uit de zon;

Stop met opladen;

Verwijder het hoesje;

Leg hem op een koele plek in de schaduw;

Wacht totdat het toestel vanzelf afkoelt.

Gebruik je jouw iPhone om te navigeren tijdens een autorit? Dan kan de combinatie van zonlicht, een helder scherm en opladen extra warmte veroorzaken. Plaats je iPhone daarom bij voorkeur voor een ventilatierooster en uit direct zonlicht.

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