iPhone 17 Pro nu scherp geprijsd

Bekijk actie

WhatsApp heeft een verborgen knop – en die kan je veel tijd besparen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
21 juni 2026, 16:36
2 min leestijd
WhatsApp heeft een verborgen knop – en die kan je veel tijd besparen

WhatsApp heeft een nieuwe knop toegevoegd, die je veel tijd kan besparen in de berichtendienst. Hier vind je de verborgen button!

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp-knop

WhatsApp heeft weer een update uitgebracht! In de nieuwe softwareversie introduceert de berichtendienst voor het eerst een betaald abonnement. Met WhatsApp Plus krijg je toegang tot meer functies, waaronder exclusieve stickers en ringtones. Je vindt WhatsApp Plus bij de instellingen van de applicaties, maar dat is niet de enige verandering. WhatsApp heeft de indeling van alle instellingen subtiel gewijzigd.

Aan de instellingen in WhatsApp is een nieuw tabblad met ‘Subscriptions’ toegevoegd. Daar vind je voortaan WhatsApp Plus, waarmee de berichtendienst nóg een menu rijker is. Bij vrijwel iedere update worden de instellingen van WhatsApp uitgebreid, dat een voordeel én een nadeel heeft. Je krijgt er steeds meer mogelijkheden bij, maar het wordt ook steeds moeilijker om bepaalde functies te vinden. Gelukkig heeft WhatsApp daarvoor een handige knop toegevoegd.

whatsapp zoekfunctie

Nieuwe zoekfunctie in WhatsApp

Zoek jij regelmatig naar bepaalde instellingen in WhatsApp? Je kunt dan tegenwoordig lang zoeken, want de berichtendienst beschikt over steeds meer functies. Waar je eerder een handige zoekbalk in WhatsApp kon gebruiken, is die in de nieuwe versie van de applicatie verdwenen. In plaats daarvan heeft WhatsApp een verborgen knop toegevoegd, waarmee een compleet zoekmenu verschijnt. Hier vind je die:

  1. Open WhatsApp;

  2. Tik onderin de menubalk op ‘Jij’;

  3. Ga naar het vergrootglas linksboven in beeld;

  4. Zoek tot slot naar de functie in WhatsApp.

Heb je op het vergrootglas getikt in WhatsApp? Er verschijnt dan een compleet menu, waarin veelgezochte functies van WhatsApp worden weergegeven. Denk hierbij aan je favorieten, lijsten, massaberichten en met ster gemarkeerde berichten. Met de knop in WhatsApp heb je deze functies zo gevonden. Zijn dit niet de instellingen die je zoekt? Je kunt dan ook een simpele zoekopdracht invoeren, WhatsApp leidt je dan vanzelf naar de juiste instellingen.

whatsapp zoekfunctie

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft afscheid genomen van de traditionele zoekbalk bij de instellingen, maar daar krijg je een veel handigere knop voor terug. Deze verborgen knop kan je veel tijd besparen, want je hoeft niet meer handmatig in de instellingen van WhatsApp te zoeken. Je kunt een simpele zoekopdracht invoeren, vervolgens toont WhatsApp de instellingen die je nodig hebt. Dat is ook wel nodig, zeker nu de berichtendienst steeds uitgebreider wordt.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google

Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google

De handige knop is toegevoegd aan versie 26.22.76 van WhatsApp. Zie jij nog geen nieuwe zoekknop boven de instellingen in de berichtendienst? Controleer dan of je de juiste versie al hebt geïnstalleerd in de App Store. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met nieuwe functies van WhatsApp. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist over WhatsApp!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Bellen en berichten WhatsApp Apple

Bekijk ook

WK 2026 tijden: zo laat speelt Nederland (én zo kijk je gratis)

WK 2026 tijden: zo laat speelt Nederland (én zo kijk je gratis)

Gisteren 8:15

Deze iPhone-tips helpen je tijdens dit hete, wisselvallige zomerweer

Deze iPhone-tips helpen je tijdens dit hete, wisselvallige zomerweer

19 juni 2026

Heb je (sinds kort) een Apple TV? Dit zijn de instellingen die je moet aanpassen!

Heb je (sinds kort) een Apple TV? Dit zijn de instellingen die je moet aanpassen!

19 juni 2026

Iets gedownload op je iPhone? Hier vind je al jouw downloads terug

Iets gedownload op je iPhone? Hier vind je al jouw downloads terug

19 juni 2026

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren