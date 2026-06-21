CarPlay krijgt er maar liefst 18 (!) wallpapers bij in iOS 27: dit zijn ze

Tijdens de WWDC26-keynote kwam CarPlay slechts één keer ter sprake, maar er zijn wel degelijk verbeteringen en ook weer nieuwe wallpapers.

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CarPlay krijgt er 18 wallpapers bij in iOS 27

CarPlay krijgt in iOS 27 de nieuwe Siri-AI, alleen in de EU voorlopig helaas nog niet. Wel krijgt CarPlay hier ondersteuning voor video-apps, vernieuwde app-pictogrammen, verbeteringen in de gebruikerservaring bij het bedienen van media, en nog veel meer.

Zoals verwacht krijgt CarPlay ook weer een nieuwe reeks wallpapers, met hetzelfde ontwerp dat we ook terugzien in de Golden Gate-achtergronden van iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Je kunt ze hieronder downloaden.

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Voorlopig geen Siri AI in de EU

Siri heeft dus een compleet nieuwe app in iOS 27, die sterk lijkt op bekende AI-chatbots zoals ChatGPT: Siri AI. Alleen komt deze slimme Siri voorlopig dus niet naar de EU. Waarschijnlijk volgt de app wel op termijn, maar het is op dit moment onduidelijk wanneer. Dit moet je voorlopig missen:

In de vernieuwde Siri zie je eerdere gesprekken terug, kun je berichten typen en bestanden of afbeeldingen toevoegen aan een vraag. Ook zit Siri beter geïntegreerd in het Dynamic Island. Verder begrijpt Siri nu wat er op het scherm van je iPhone staat. Het is ook mogelijk om een gesprek met Siri te beginnen op je iPhone, het gesprek voort te zetten op je iPad en af te ronden op je Mac.

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iOS 27 verschijnt in september

Apple voegt handige verbeteringen toe, waardoor je iPhone weer wat beter werkt met iOS 27. De verschillen tussen iOS 26 en iOS 27 zijn groot, want Apple Intelligence komt naar veel meer applicaties. Daar moeten we wel nog even voor wachten, want iOS 27 verschijnt pas in september. Wil je op de hoogte blijven van de softwareversie? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief en volg ons op TikTok!