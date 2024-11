Gaat Apple nu eindelijk een televisie maken? (wij hopen van wel)

Een paar jaar geleden waren er geruchten dat Apple een televisie ging maken en die geruchten worden nu weer aangewakkerd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gaat Apple een televisie maken?

Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple weer opnieuw van plan om een televisie te gaan maken. Dit schrijft hij in zijn laatste Power On-nieuwsbrief. Apple wil prominenter aanwezig zijn in de smart home-sector en dit is daar volgens hem een direct gevolg van. Gurman geeft daarnaast aan dat het ontwikkelingsschema laat zien dat de televisie pas zal verschijnen na de lancering van het geplande slimme beeldscherm. Over dat slimme scherm wordt al wekenlang gespeculeerd.

De enige smart home-componenten die Apple tot nu toe heeft, zijn de Apple TV en de HomePods. Apple zou er naar verluidt slimme beeldschermproducten aan willen toevoegen. Het geplande slimme scherm wordt vooralsnog in maart 2025 verwacht.

De Smart Home-planning van Apple

De smart home-planning van Apple bevat onder meer ook plannen voor een premium beeldscherm dat is bevestigd aan een robotarm. Apple zou van plan zijn om deze slimme robot al in 2026 of 2027 op de markt te brengen. Mede afhankelijk van of dit een succes wordt of niet, volgt er later mogelijk een Apple televisie.

Technische specificaties en prijsdetails van een Apple televisie zijn op dit moment dan ook nog niet bekend. Maar we kunnen wel aannemen dat een Apple televisie gericht zal zijn op het premium marktsegment. Welke speciale functies de televisie zal bieden is ook nog onbekend. We gaan er vanuit dat Apple Apple Intelligence zal integreren voor toegang tot apps en het bedienen van andere smart home-producten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Of de plannen voor een Apple televisie deze keer wel realiteit gaan worden, is nog lang niet zeker. Als onderdeel van een smart home lijkt het wel te passen, maar het kan ook zijn dat Apple in de toekomst meer gaat inzetten op de Vision Pro. We houden het in de gaten!