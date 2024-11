Apple komt met een speciaal 6-inch scherm voor je slimme huis

Apple is van plan om al in maart 2025 een AI-gestuurd scherm voor je slimme huis te lanceren. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple komt met scherm voor je slimme huis

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple al in maart 2025 met een AI-gestuurd smart home-scherm. Het scherm van zes inch lijkt op een iPad, maar is meer vierkant en heeft dikke randen. Er zit een camera aan de voorkant voor het gebruik van FaceTime. Ook zijn er interne luidsprekers voor het afspelen van muziek en een ingebouwde oplaadbare batterij.

Het scherm van Apple komt in zilver en zwart, en zal touch-functionaliteit hebben. Het besturingssysteem ziet eruit als een mix van de standby-modus van de iPhone en watchOS, maar wordt voornamelijk met spraak aangestuurd. Apple wil Apple Intelligence integreren voor toegang tot apps en het bedienen van smart home-producten.

Een multifunctioneel scherm

Het scherm van Apple krijgt een aanpasbaar startscherm met widgets voor onder andere het weer, aanstaande afspraken, een diashow of belangrijke bedieningselementen voor thuis. Er is een dock om apps te starten en meerdere systemen in verschillende kamers werken als intercoms. Apple wil zich ook richten op beveiliging, door waarschuwingen en camerabeelden van aangesloten smart home-camera’s weer te geven.

Ingebouwde sensoren van het nieuwe scherm van Apple kunnen bepalen hoe dicht iemand bij het scherm staat. Op basis daarvan kan het scherm functies aanpassen. Als er niemand in de buurt is, kan het bijvoorbeeld de temperatuur tonen. Als er iemand nadert, kan het overschakelen naar een interface om de thermostaat aan te passen. Het zou ook kunnen detecteren hoeveel mensen er in de buurt zijn met behulp van externe sensoren die op stopcontacten in het hele huis kunnen worden aangesloten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een ‘commandocentrum’ aan de muur of op tafel

Naast smart home-bediening en FaceTime-functies krijgt het scherm verschillende Apple-apps, zoals Safari, Apple News, Apple Music, Notities, Agenda en Foto’s. Toch komt er geen speciale App Store. Er komen verschillende bevestigingen, zoals een plaat om het apparaat aan de muur te bevestigen en een voetstuk met extra luidsprekers voor gebruik op een centrale plek in huis.

Apple wil het slimme scherm positioneren als een ‘commandocentrum’ en zo de positie van Apple op de smart home-markt versterken. De smart home-hub is al meer dan drie jaar in ontwikkeling en Tim Cook heeft er inmiddels op aangedrongen om prioriteit te geven aan het apparaat. Het wordt een op zichzelf staand apparaat, maar het is de bedoeling dat het samenwerkt met andere Apple-producten en dat er een iPhone nodig is voor de installatie.

Met het nieuwe scherm wil Apple de concurrentie aangaan met Amazon en Google, die vergelijkbare apparaten hebben. Amazon heeft de Echo Hub en Google heeft de Nest Hub Max. Apple zal het apparaat waarschijnlijk dezelfde prijs moeten geven als deze producten. De Echo Hub kost zo’n 205 euro, voor de Nest Hub Max ben je ongeveer 290 euro kwijt. In de toekomst is Apple van plan om een robotversie van de smart home hub uit te brengen die het scherm zelf kan verplaatsen, meldt Gurman.