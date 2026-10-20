Officieel: op deze datum organiseert Apple nóg een oktober-event

Apple heeft deze maand al veel aankondigingen gedaan, maar is nog niet klaar. Op deze datum vindt het volgende oktober-event van Apple plaats!

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Apple komt met nóg een oktober-event

Apple heeft weer een evenement aangekondigd! Op woensdag 28 oktober om 18.00 uur vindt het volgende Apple-event plaats. Het is opvallend dat Apple opnieuw een evenement organiseert, want vorige week vond het vorige oktober-event nog plaats. Op dinsdag 13 oktober 2026 presenteerde Apple een aantal langverwachte producten, waaronder de Apple TV 4K 2026, HomePod mini 2 en de compleet nieuwe HomeView.

Deze producten liggen nog niet in de winkels, maar Apple heeft nu al het volgende oktober-event aangekondigd. Het gaat niet om een volwaardig evenement, in plaats daarvan nodigt Apple journalisten uit voor een ‘experience’. Journalisten krijgen daar waarschijnlijk een korte presentatie en kunnen daarna aan de slag met alle nieuwe producten. Op de achtergrond brengt Apple persberichten uit, zoals het bedrijf ook deed bij het evenement op dinsdag 13 oktober.

Can’t wait to pro and tell next week. pic.twitter.com/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

‘Pro and Tell’

Greg Joswiak heeft inmiddels het thema van het volgende oktober-event verklapt, dat is dit keer ‘Pro and Tell’. Het bedrijf lijkt daarmee eerdere geruchten te bevestigen, want het is de verwachting dat we deze maand nieuwe Macs gaan zien. Apple werkt al jaren aan een nieuwe versie van de MacBook Pro, die voor het eerst wordt voorzien van een touchscreen. Waar eerder de MacBook Ultra als benaming werd verwacht, lijkt die naam nu van de baan met het thema ‘Pro and Tell’.

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De MacBook Pro verschijnt in twee varianten: het geavanceerde model met een oled-touchscreen en het instapmodel met de M6-chip. Naast de nieuwe MacBook Pro-modellen staan naar verluidt de iPad mini 2026 en iMac 2026 op de planning. Alle toestellen worden voorzien van nieuwe processors en een aangepast ontwerp. Volgende week horen we welke nieuwe functies precies naar de toestellen komen.

Release van alle producten

Het is een ongekend drukke maand voor Apple, met de aankondiging van meer dan acht nieuwe producten. Vorige week verschenen alle nieuwe toestellen voor je smart home, met onder andere de HomeView, Apple TV, HomePod mini en de compleet nieuwe Home Collection. Volgende week presenteert Apple de nieuwe Macs van het jaar, samen met de volgende generatie van de iPad mini. Waar de HomeView en alle andere accessoires niet naar Nederland en België komen, is dat bij de nieuwe Macs en iPad mini wél het geval.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verschijnt de MacBook Pro met oled-touchscreen op vrijdag 6 november. Het is nog niet duidelijk wanneer de iMac en iPad mini beschikbaar zijn, mogelijk zijn ze direct na het oktober-event van Apple te pre-orderen. Wil jij geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!