Het is logisch dat burgers sceptisch zijn over grote technologiebedrijven zich gaan bezighouden met gezondheid, vindt Apple. Het bedrijf vindt het dan ook niet vreemd dat veel critici vraagtekens zetten bij hun eigen motieven.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple adresseert vraagtekens rondom digitale gezondheid

Dat zei Sumbul Desai tijdens een openbaar gesprek in Londen afgelopen week. Volgens Apples vicepresident van Gezondheid is het “gezond” dat mensen sceptisch zijn over de toenemende interesse van grote technologiebedrijven in de gezondheidssector. “De scepsis van zorgaanbieders en patiënten is gezond: ze moeten ook vragen stellen”, zegt Desai.

Desai heeft zich in 2017 aangesloten bij Apple. Sindsdien heeft de medicus onder meer gewerkt aan de ECG-functie van de Apple Watch. Volgens Desai zetten consumenten vooral vraagtekens bij de mogelijke privacyproblemen die ‘digitale gezondheid’-producten met zich meebrengen.

“Apple neemt de privacy van gebruikers heel serieus”, verklaart Desai. “Dit standpunt dragen we op alle vlakken binnen ons bedrijf uit, maar het is extra belangrijk als je het over de persoonlijke gezondheidsgegevens van mensen hebt. Zij moeten altijd in controle zijn over wat ze wel, en niet willen delen.”

Lees ook: Hoe Apple gezondheid prioriteit geeft en wat jij daar aan hebt



‘Minder data dan je denkt’

Desai maakt gelijk van het moment gebruik om een vooroordeel uit de wereld te helpen. Volgens haar heeft Apple namelijk helemaal niet zoveel persoonlijke gegevens over haar klanten als mensen vaak denken. “Ik spreek regelmatig mensen uit de medische wereld die tegen me zeggen dat het vast fantastisch is om bij Apple te werken: we hebben immers heel veel data om van te leren”, zegt Desai.

“Dat is echter niet zo. Sterker nog, in de meeste gevallen hebben we die data helemaal niet. Gegevens blijven namelijk op het apparaat van de gebruiker staan. Daar blijft de data ook, totdat diegene er bijvoorbeeld vrijwillig voor kiest om mee te doen aan een onderzoek van Apple”, besluit de medicus.

Apple en gezondheid

Apple toont de laatste jaren steeds meer interesse in gezondheid. Vooral de Apple Watch krijgt er steeds meer functies bij die dragers gezonder kan laten leven. Bovendien voert Apple de afgelopen jaren steeds meer wetenschappelijke onderzoeken uit.