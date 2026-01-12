Deze Apple-app op je iPhone krijgt er straks veel meer functies bij

Het is een populaire Apple-app die in een van de komende iOS-updates een grote upgrade krijgt – dit is wat je binnenkort kunt verwachten.

Deze Apple-app krijgt veel meer functies

De Apple-app waar we het over hebben, is de Gezondheid-app. Er zijn het afgelopen jaar al veel geruchten verschenen over deze app. Bovendien heeft Tim Cook verklaard dat gezondheid een van de grootste bijdragen van Apple aan de samenleving gaat worden. De nieuwe functies van de Gezondheid-app komen over een paar maanden naar je iPhone. We zetten ze alvast voor je op een rij.

Vereenvoudigd design

Volgens een rapport van Filipe Esposito van Macworld gaat Apple de Gezondheid-app in iOS 26.4 opnieuw vormgeven. Er komen meerdere grote upgrades, waaronder een nieuwe indeling voor categorieën en een vereenvoudigde registratie van meetgegevens.

Het is verder niet duidelijk wat er nog meer gaat veranderen, maar aangezien deze Apple-app steeds belangrijker wordt, is het logisch dat het ontwerp wordt herzien om het gebruik eenvoudiger te maken. Als alles volgens plan verloopt, zouden we iOS 26.4 volgende maand al in bèta moeten zien, met een release ergens in het voorjaar.

Voedsel-tracking

In een nieuwsbrief vorig jaar meldde Mark Gurman van Bloomberg dat een van de functies van de nieuwe Gezondheid-app van Apple het tracken van maaltijden is. De bedoeling hiervan is om gebruikers te helpen met het bijhouden van calorieën en met afvallen:

“Food tracking will be a particularly big part of the revamped app. That’s an area that Apple has mostly avoided, so far, though the current Health app does let you enter data for things like carbohydrates and caffeine. Going big on food tracking would mean challenging services such as MyFitnessPal and, to some extent, weight-management apps like Noom.” “Het tracken van voedsel zal een bijzonder belangrijk onderdeel zijn van de vernieuwde app. Dat is een gebied dat Apple tot nu toe grotendeels heeft vermeden, hoewel je in de huidige Gezondheid-app wel gegevens kunt invoeren voor zaken als koolhydraten en cafeïne. Door groot in te zetten op het bijhouden van voedsel zou Apple de concurrentie aangaan met diensten als MyFitnessPal en, tot op zekere hoogte, apps voor gewichtsbeheersing zoals Noom.”

Gezondheid+ video’s

Apple is ook van plan om een videodienst te lanceren die vergelijkbaar is met Apple Fitness+, al gaat die dienst waarschijnlijk niet Gezondheid+ heten. Je kunt er video’s van artsen mee bekijken voor hulp en om meer te weten te komen over je gezondheid.

Volgens Bloomberg wil Apple slaapdeskundigen, voedingsdeskundigen, deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid, fysiotherapeuten en cardiologen inschakelen om instructievideo’s te maken voor de Apple-app. Een van de ideeën achter deze video’s is dat als je Gezondheid-app een negatieve trend constateert, je een video te zien krijgt met advies over hoe je dit kunt verbeteren.

AI Agent

Naast video’s en het bijhouden van voedingsgegevens werkt Apple ook aan een AI-agent. Die zal waarschijnlijk deel uitmaken van dezelfde Apple Gezondheid+-dienst die hierboven is beschreven. Met de AI-agent van Apple worden alle Apple Gezondheid-gegevens van je gekoppelde apparaten verzameld, waarna je gezondheidsadviezen krijgt op basis van wat de agent heeft geleerd. Deze kan dan ook voedingsadvies geven.

Er zijn mogelijk ook functies waarmee je de camera aan de achterzijde van je iPhone kunt gebruiken om een realtime beeld van je training te delen. De agent zou dan advies kunnen geven over hoe je jouw houding kunt verbeteren.

Al met al lijkt de Gezondheid-app in iOS 26.4 een behoorlijk opmerkelijke vernieuwing te worden. We verwachten dus een nieuw ontwerp, AI-agent, voedsel-tracking en gezondheidsvideo’s. Uiteraard kunnen er vertragingen optreden, maar volgens de huidige berichten staat alles gepland voor lancering met iOS 26.4. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!