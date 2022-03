Apple Watch ziet verstopte slagader eerder dan ziekenhuisapparatuur

De Apple Watch is een steeds betere gezondheidsmonitor aan het worden. Eerder zagen we al een voorbeeld van een verpleegkundige, nu is er ook een tandarts die zijn leven heeft te danken aan de smartwatch van Apple. Lees hier meer over wat er is gebeurd en hoe serieus jij je (gezondheid)meldingen moet nemen!

Apple Watch redt wéér een leven

‘Een Apple per dag, zorgt er voor dat… je optijd bij de dokter bent’. Tenminste, deze moderne tegeltjeswijsheid gaat voornamelijk op voor gebruikers van de Apple Watch. Een tandarts uit India, Nitesh Chopra, kocht de nieuwe Apple Watch Series 7 en kwam er al snel achter waarom hij zich al dagen niet zo lekker voelde. De smartwatch van Apple gaf meerdere malen aan dat er iets mis was met zijn aderen.

Chopra besloot naar een dokter te gaan. Artsen ontdekte in het ziekenhuis via een hartfilmpje (ECG) dat de patiënt een geblokkeerde slagader had. Als de Apple Watch hem niet had gewaarschuwd, had hem dit fataal kunnen zijn. Nu kreeg hij optijd een levensreddende behandeling.

Tim Cook reageert op meerdere reddingsacties

De vrouw van de Indiase tandarts mailde haar dankwoord aan Tim Cook. De CEO van Apple antwoordde enthousiast: ‘Ik ben erg blij dat je naar de dokter bent gegaan en de zorg hebt gekregen die je wenste. Dank u voor het delen van uw verhaal met ons. Nog een prettige dag.’ Eerder deze maand is er ook al, door de valdetectie in een Apple Watch Series 4, vroegtijdig (én gelukkig optijd) kanker ontdekt bij een oudere vrouw.

Eerder schreven we ook al over een verpleegkundige in Australië, die na maandenlange klachten van moeheid en meerdere meldingen van haar Apple Watch, een ontstoken schildklier bleek te hebben.

De Apple Watch: gezondheid in een horloge

Bijna elk nieuw model van de Apple Watch heeft nieuwe gezondheidsfuncties gekregen. Naast de ECG/hartslagfilmpje, is er ook een hartslagmeter die ook waarschuwt bij een hoog, laag of onregelmatige pols. Ook meet de Apple Watch Series 7 je cardio, zuurstof en het volume van je omgevingsgeluid.

Daarnaast heeft de Apple Watch ook nog een extra handige functie voor de gezondheid van kwetsbaren; als deze vallen, vangt de smartwatch dit op en kan hij, mits dit is ingesteld, automatisch een bericht verzenden naar verzorging of direct naar de spoedeisende hulp. Dit is dus ook al van toepassing geweest.

Er gaan verhalen rond dat de nieuwste Apple Watch, de Series 8, je bloedsuikerspiegel gaat meten. Dit is ideaal voor mensen met diabetes. Deze geruchten horen we echter al een tijdje, dus we kunnen dit pas bevestigen als deze nieuwe smartwatch ook écht uitkomt.

