Apple Watch redt het leven van een vrouw met valdetectie (zo zet je de functie aan)

Een Apple Watch heeft het leven van een vrouw gered, door na een val het alarmnummer te bellen. Wij leggen je uit hoe je valdetectie inschakelt op je Apple Watch.

Apple Watch redt een vrouw na valpartij

In de Verenigde Staten heeft een Apple Watch het leven van een vrouw gered, nadat ze bewusteloos op de grond was gevallen. De vrouw verbleef in een hotel, toen ze plots druk op haar borst voelde. Niet lang nadat ze een vriendin had gebeld over de vreemde druk op haar borst viel ze bewusteloos op de grond. De val werd gelukkig herkend door de valdetectie op haar Apple Watch.

Na de val registreerde de Apple Watch geen bewegingen meer, waardoor het horloge direct een waarschuwing stuurde naar het alarmnummer. Hierdoor konden de hulpdiensten haar op tijd meenemen naar het ziekenhuis om een operatie uit te voeren. Valdetectie is dus een enorm handige functie, die zelfs levens kan redden.

Heb jij ook een Apple Watch? Zorg er dus voor dat je deze functie aan hebt staan. Wij leggen je uit hoe je valdetectie inschakelt.

Valdetectie aanzetten op je Apple Watch

Apple heeft een aantal jaar geleden de functie valdetectie gelanceerd. Als de Apple Watch SE, de Apple Watch Series 4 of nieuwer een val denkt te herkennen, krijg je daar meteen een melding van. Het horloge tikt bij een val op je pols en speelt een alarm af om een melding te maken van de valdetectie. Als je Watch detecteert dat je een minuut niet hebt bewogen na de val, wordt de nooddiensten ingeschakeld.

Door eerst een melding te geven van valdetectie, heb je genoeg tijd om de waarschuwing weg te klikken. Zo worden de alarmdiensten niet onnodig ingelicht als je Apple Watch onterecht een val registreert. Je zet valdetectie op de volgende manier aan:

Open de Watch-app op je iPhone; Ga naar ‘SOS-noodmelding’; Zet de schakelaar achter valdetectie aan; Kies voor ‘Altijd ingeschakeld’ of ‘Ingeschakeld bij work-outs’.

Bij het inschakelen van valdetectie kies je dus zelf wanneer je Apple Watch een val kan registreren. Apple adviseert om voor ‘Ingeschakeld bij work-outs’ te kiezen als je fysiek actiever bent, om valse detecties te verminderen. Wil je toch dat je Apple Watch altijd een val kan herkennen? Ga dan voor ‘Altijd ingeschakeld’.

