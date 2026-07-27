De MacBook Pro krijgt er volgens geruchten een grote broer bij. Deze MacBook Ultra krijgt de volgende verbeteringen.

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MacBook Ultra op komst met deze toffe verbeteringen

Apple werkt aan een compleet nieuwe MacBook voor veeleisende gebruikers. De nieuwe laptop draagt volgens geruchten de naam ‘MacBook Ultra’ en krijgt verschillende toffe nieuwe functies. De release zal ergens tussen eind 2026 en begin 2027 zijn, waarbij begin 2027 het meest waarschijnlijk lijkt.

MacBook Ultra verbeteringen: oled met touchscreen

De grootste vernieuwing is waarschijnlijk het scherm. De MacBook Ultra krijgt naar verluidt een oled-display. Hierdoor worden kleuren mooier, is zwart echt zwart en is het scherm zuiniger dan de de huidige modellen.

Ook kun je het scherm volgens geruchten met je vingers bedienen. Apple past daarbij macOS aan, zodat knoppen groter worden getoond wanneer je het scherm de eerste keer hebt aangeraakt. Bekende gebaren zoals knijpen om in te zoomen moeten eveneens werken.

Om te voorkomen dat het scherm bij iedere tik gaat bewegen, krijgt de laptop vermoedelijk wel een steviger scharnier.

Kleinere opening voor de camera

De bekende inkeping bovenaan het scherm verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een klein gaatje voor de camera. Rond deze opening kan dan eindelijk het Dynamic Island een plekje krijgen op de MacBook. Hier zie je bijvoorbeeld meldingen van Siri, een bijna lege batterij of meldingen van AirPods die je hebt verbonden, net als bij de iPhone.

De MacBook Ultra komt daarnaast beschikbaar in de bekende schermformaten, 14 en 16 inch. De schermranden worden waarschijnlijk wel wat dunner.

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Dunner, maar met veel bekende poorten

Apple wil de MacBook Ultra dunner en lichter maken dan de huidige MacBook Pro. Er zijn nog geen geruchten dat Apple de aansluitingen zoals HDMI, MagSafe en de sleuf voor een SD-kaart weghaalt.

Binnenin komt vermoedelijk de M5 Pro- en M5 Max-chip. Dat is opvallend, want deze chips worden al gebruikt in de huidige MacBook Pro. Een tweede versie van de MacBook Ultra met krachtigere M7-chips zou dan eind 2027 volgen.

De prijs is eveneens onbekend. Omdat de MacBook Ultra een upgrade is van de MacBook Pro, wordt hij waarschijnlijk wel een stuk duurder.

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