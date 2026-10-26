YouTube gaat deze functie na 10 jaar verwijderen (op iOS én Android)

YouTube gaat een bekende functie uit de app verwijderen. Na bijna tien jaar verdwijnt een vertrouwde knop uit beeld. Dit gaat er veranderen!

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YouTube verwijdert bekende knop na 10 jaar

Gebruik je YouTube regelmatig op je iPhone? Dan weet je waarschijnlijk precies waar je moet tikken om de nieuwste video’s van je favoriete kanalen te bekijken. Onderaan de app staat namelijk al jarenlang de knop ‘Abonnementen’. Maar daar komt binnenkort verandering in. YouTube gaat deze functie namelijk verwijderen.

Dat is best opvallend, want de knop staat daar al sinds 2017. YouTube is van plan om zowel op iOS als op Android deze aanpassing door te voeren.

Gelukkig hoef je niet bang te zijn dat je abonnementen helemaal verdwijnen. Je kunt de video’s van je favoriete kanalen nog steeds bekijken. Alleen moet je daarvoor voortaan ergens anders tikken.

Hier vind je voortaan je abonnementen in YouTube

De Abonnementen-knop verhuist namelijk naar de bovenkant van het beginscherm. Daar verschijnt een nieuw tabblad met de naam. Het gaat daarmee een beetje lijken op het huidige hoofdmenu boven aan het tabblad ‘Home’.

Dat is dus wel even wennen als je gewend bent om onderaan het scherm te tikken. Maar YouTube heeft een reden voor de verandering. Het bedrijf wil het beginscherm overzichtelijker maken en verschillende soorten video’s op één plek verzamelen.

Zo verschijnen er bovenaan ook aparte tabbladen voor livestreams en muziek. Een tabblad voor films en series is alleen zichtbaar als je daarvoor een actief abonnement hebt.

YouTube krijgt nog een handige functie

Daarnaast introduceert YouTube een nieuwe functie waarmee je zelf een overzicht met video’s kunt samenstellen. Je beschrijft simpelweg welke video’s je wilt zien, bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp. YouTube maakt vervolgens een persoonlijk overzicht voor je.

Gratis gebruikers kunnen maximaal drie van deze overzichten bewaren. Met YouTube Premium zijn dat er acht. De overzichten worden bovendien gesynchroniseerd met de webversie van YouTube.

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De nieuwe functie verschijnt eerst in de Verenigde Staten en werkt voorlopig alleen in het Engels. Andere landen volgen later, maar wanneer Nederland aan de beurt is, is nog niet bekend.

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