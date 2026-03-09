Apple heeft meerdere nieuwe producten aangekondigd. Daardoor verdwijnen de oudere modellen, die nu met een leuke korting te koop zijn!

Apple stopt met deze 7 producten: hier haal je ze nu goedkoper

Apple heeft een hele reeks nieuwe producten aangekondigd die allemaal in maart verschijnen. Dit zijn de iPhone 17e, iPad Air 2026, MacBook Neo, MacBook Pro 2026, MacBook Air 2026.

Dat betekent ook dat er een aantal oudere producten gaan verdwijnen bij Apple. Vaak kun je deze producten dan met leuke kortingen kopen. Wij zetten de beste prijzen voor je op een rij.

iPhone 16e

De iPhone 16e heeft onlangs een opvolger gekregen met de iPhone 17e. De iPhone 17e heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft hij een snellere chip gekregen en beschikt hij over MagSafe.

De iPhone 16e kan echter nog steeds prima mee. En een ander voordeel is dat deze smartphone nu een stuk goedkoper is geworden.

-27% iPhone 16e € 540,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 741,- bol.com plaza Naar deal

iPad Air‌ 2025

Ook de iPad Air heeft een opvolger gekregen. De voornaamste verbetering is een snellere chip (M4) en een nieuwe N1-chip (Apple’s nieuwe draadloze chip met ondersteuning voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread).

Hierdoor zullen zowel de 11 inch als de 13 inch iPad Air met M3 langzaam verdwijnen. Check daarom de onderstaande prijsvergelijker voor de beste prijzen!

-45% iPad Air M3 2025 € 539,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 973,- Amazon Naar deal

MacBook Air 2025

Apple heeft de MacBook Air 2026 uitgebracht en daarom zal de MacBook Air 2025 langzaam niet meer verkocht worden. De grote verbeteringen bij de MacBook Air 2026 zitten in de chip en de hoeveelheid werkgeheugen.

Maar de MacBook Air 2025 is nog steeds een prima laptop waarmee je jaren vooruit kunt. Hieronder vind je de beste prijzen.

-28% MacBook Air 2025 € 907,50 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.256,- Amazon Naar deal

-24% MacBook Air 2025 € 1.173,70 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.546,- Amazon Naar deal

MacBook Pro 2025

Ook de MacBook Pro heeft een opvolger gekregen dit jaar. Apple heeft de MacBook Pro 2026 alleen onder de motorkap een upgrade gegeven. De MacBook Pro is namelijk voor het eerst beschikbaar met een M5 Pro- of M5 Max-chip.

De MacBook Pro 2025 draaide ook al op een M5-chip, maar dan de standaard versie. De MacBook Pro M5 2025 is nog steeds te koop, maar heeft nu standaard 1 TB opslag gekregen. Dat betekent dat de Apple MacBook Pro 2025 M5 (met 512 GB) gaat verdwijnen, maar dat heeft ook als voordeel dat deze MacBook een van de producten is die nu wat goedkoper zijn geworden.

-3% MacBook Pro 2025 € 1.659,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.719,- Amazon Naar deal

MacBook Pro 2024 (M4 Pro, M4 Max)

Naast de MacBook Pro 2025 gaan ook de MacBook Pro 2024 (M4 Pro en M4 Max) verdwijnen. Daarom kun je ook deze laptops inmiddels met flinke korting kopen.

-46% MacBook Pro 2024 (M4 Pro) € 1.649,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 3.050,- Yorcom Naar deal