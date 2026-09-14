iOS 27 is nú beschikbaar – en brengt grote verbeteringen naar je iPhone

Apple heeft de grootste iPhone-update van het jaar uitgebracht! iOS 27 is nú beschikbaar en brengt grote veranderingen naar je iPhone. Dit zijn ze!

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iOS 27 nu beschikbaar

Updaten maar! Apple heeft iOS 27 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Het gaat om de grootste software-update van het jaar, die nieuwe features én een aangepaste interface naar je iPhone brengt. Wil jij als eerste aan de slag met alle nieuwe functies? Dan kun je de nieuwe softwareversie nu handmatig op je iPhone installeren. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’. Installeer tot slot iOS 27.

Zie je iOS 27 nog niet? Wacht dan nog even, het kan enkele minuten duren voordat de update voor alle gebruikers beschikbaar komt. Apple heeft de nieuwe softwareversie om 19.00 uur (Nederlandse tijd) uitgerold, dus het duurt niet lang meer tot je aan de slag kunt met iOS 27. Ben je benieuwd welke nieuwe functies met iOS 27 naar je iPhone komen? Wij zetten de drie belangrijkste veranderingen van iOS 27 voor je onder elkaar!

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

1. Apple Intelligence

Apple Intelligence krijgt een grote update in iOS 27. De slimme techniek van het bedrijf komt naar veel meer applicaties, waaronder Safari, Agenda en Foto’s. In Safari worden tabbladen automatisch gegroepeerd met behulp van Apple Intelligence en in de Agenda-app kun je afspraken toevoegen met een simpele opdracht. De Foto’s-app geeft je drie opties bij het bewerken van afbeeldingen met Apple Intelligence: je kunt foto’s uitbreiden, objecten verwijderen en het perspectief veranderen.

Helaas ontbreekt de belangrijkste verbetering van Apple Intelligence, want Siri AI is niet beschikbaar in de Europese Unie. Apple brengt de verbeterde versie van Siri hier later uit, het is nog niet bekend wanneer we aan de slag kunnen met Siri AI. Alle andere functies van Apple Intelligence komen wél beschikbaar in Nederland en België, mits je iPhone ondersteuning heeft voor de techniek. Bekijk hier welke iPhones werken met Apple Intelligence:

2. Liquid Glass

Liquid Glass was de grootste verandering die met iOS 26 naar je iPhone kwam in 2025. Met Liquid Glass hebben veel elementen een – zoals de naam al doet vermoeden – glazen ontwerp. Zo zijn menu’s doorzichtiger en hebben kaders een transparant design. Niet alle gebruikers waren daar blij mee, omdat bepaalde onderdelen niet meer voor iedereen goed leesbaar zijn met het glazen design van Liquid Glass.

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Dit jaar zien we Liquid Glass opnieuw terug, maar Apple heeft wel een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. Bij de instellingen van je iPhone vindt je voortaan een regelaar terug, waarmee je de transparantie van Liquid Glass kunt aanpassen. Kun je bepaalde menu’s niet goed lezen? Dan kun je onderdelen een minder doorzichtig design geven, zodat alle letters en kaders duidelijk leesbaar blijven. Met deze verandering blijft Liquid Glass voor alle gebruikers toegankelijk.

3. Verbeteringen in de software

De belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zijn niet direct zichtbaar, want die heeft Apple onder de motorkap doorgevoerd. Apple heeft veel aandacht besteed aan snelheid en stabiliteit van de software. Zo openen applicaties volgens Apple tot 30 procent sneller na het installeren van iOS 27. Dat is vooral een groot voordeel bij oudere iPhones, die naar verloop van tijd trager zijn geworden. Met iOS 27 voelen ook die toestellen weer sneller aan.

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Verder laden nieuwe foto’s tot 70 procent sneller in de Foto’s-app en werkt AirDrop tot 80 procent sneller. Beide verbeteringen zorgen ervoor dat je iPhone weer als nieuw voelt na het installeren van iOS 27. Andere verbeteringen merk je bij het wisselen tussen wifi en mobiel internet, dat veel soepeler moet gaan met iOS 27. Spotlight werkt eveneens beter, waardoor de zoekfunctie op je iPhone veel beter werkt dan in iOS 26 het geval was.

Meer over iOS 27

Apple voert in iOS 27 verder meer handige verbeteringen door. Er komen nieuwe wallpapers naar je iPhone, Schermtijd wordt uitgebreid en de Mail-app toont verbeterde zoekresultaten. Verder brengt iOS 27 ook nieuwe functies naar je AirPods en naar CarPlay. Wil jij geen enkele nieuwe functie van iOS 27 missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!