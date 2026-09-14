iPadOS 27 is nu te installeren (met veel nieuwe functies voor je iPad)

Updaten maar! Apple heeft iPadOS 27 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar je iPad komen. Dit is er nieuw in iPadOS 27!

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iPadOS 27

Apple heeft iPadOS 27 uitgebracht! Je kunt de grootste iPad-update van het jaar direct installeren, want iPadOS 27 is sinds maandag 14 september 2026 om 19.00 uur beschikbaar voor alle gebruikers. Het gaat om een belangrijke softwareversie, die veel nieuwe functies naar je iPad brengt. Wil jij als eerste aan de slag met alle nieuwe features op je iPad? Dan kun je iPadOS 27 per direct installeren. Dat doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPad; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Tik tot slot op ‘Werk nu bij’ om iPadOS 27 te installeren.

Na het installeren van iPadOS 27 kun je direct aan de slag met alle nieuwe functies. Dat is niet alles, want je iPad werkt ook nog eens veel sneller. Apple heeft in de nieuwe softwareversie een reeks belangrijke verbeteringen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat je iPad weer als nieuw voelt. Ben je benieuwd wat er allemaal is veranderd in iPadOS 27? Wij zetten de drie belangrijkste verbeteringen van de iPad voor je onder elkaar!

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

1. Verbeteringen in de software

De belangrijkste verbeteringen in iPadOS 27 zijn onder de motorkap doorgevoerd. Apple heeft de software veel sneller en efficiënter gemaakt. Dat was ook wel nodig, want iPadOS 26 was de grootste update in jaren. Apple heeft tijd nodig om alle nieuwe functies en verbeteringen zo goed mogelijk in te richtingen, dat in iPadOS 27 eindelijk is gebeurd. Je iPad werkt daardoor veel sneller na het installeren van iPadOS 27.

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Dat merk je vooral bij het bladeren door bestanden op je iPad en het kopiëren van documenten naar een externe harde schijf. Volgens Apple gaat dat tot vijf keer sneller dan in iPadOS 26 het geval is. Daarnaast starten applicaties sneller op, laden foto’s en video’s sneller in de fotobibliotheek en werkt AirDrop vlotter. Door deze verbeteringen werkt de software op je iPad sneller en soepeler dan ooit, dat zonder twijfel de belangrijkste verbetering van iPadOS 27 is.

2. Foto’s bewerken

Bewerk je regelmatig foto’s op je iPad? Dan krijg je er in iPadOS 27 drie handige functies bij, die allemaal werken met Apple Intelligence. Met behulp van kunstmatige intelligentie kun je afbeeldingen herkaderen, uitbreiden of opruimen. Laatstgenoemde is bedoeld om storende objecten van een foto te verwijderen, met uitbreiden kun je foto’s groter maken en met herkaderen geef je de foto een nieuw ruimtelijk perspectief. Deze functies zijn exclusief voor iPads die werken met Apple Intelligence:

Overigens wordt niet alleen de Foto’s-app uitgebreid met Apple Intelligence. De slimme techniek van het bedrijf komt ook naar Agenda, Safari en Mail. In Safari worden tabbladen bijvoorbeeld automatisch gegroepeerd per onderwerp met behulp van kunstmatige intelligentie. In de Agenda-app kun je afspraken toevoegen door simpelweg een opdracht in te voeren. Deze verbeteringen moeten het gebruik van je iPad veel gemakkelijker maken.

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3. Schermtijd

Schermtijd is al jaren een belangrijk onderdeel op de iPad, dus het is geen verrassing dat de feature een grote update krijgt in iPadOS 27. Na het installeren van iPadOS 27 wordt Schermtijd uitgebreid met Tijdslimieten per categorie. Dit is vooral een handige verbetering voor ouders, die voortaan afzonderlijke limieten kunnen instellen voor verschillende soorten applicaties. Denk hierbij aan een afzonderlijke limiet voor apps in de categorie amusement, of alleen een limiet voor games op de iPad.

Verder krijgen ouders in iPadOS 27 een vernieuwd overzicht voor Schermtijd, waarin beperkingen sneller aangepast kunnen worden. Met behulp van schema’s kunnen ouders instellen op welke momenten bepaalde applicaties wel (of niet) beschikbaar zijn. Op die manier krijgen ouders veel meer controle over de schermtijd van kinderen binnen een gezin. Alle nieuwe instellingen voor schermtijd zijn na het installeren van iPadOS 27 direct beschikbaar.

Meer over iPadOS 27

Met iPadOS 27 komen belangrijke verbeteringen naar je iPad, al ontbreekt de belangrijkste functie vooralsnog. Apple brengt de vernieuwde versie van Siri voorlopig niet naar de iPhone en iPad in Nederland en België. Alle andere functies van Apple Intelligence komen wél naar de iPad. Wil jij geen enkele nieuwe functie van iPadOS 27 missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!