Google Maps laat bewust níét de snelste route zien (zonder jou te informeren)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
14 september 2026, 13:58
2 min leestijd
Google Maps laat bewust níét de snelste route zien (zonder jou te informeren)

Google Maps stuurt automobilisten soms bewust over een langere route – dat blijkt uit een experiment waarmee Google files wil verminderen.

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Google Maps laat bewust níét de snelste route zien

Als je Google Maps gebruikt, verwacht je natuurlijk dat je de snelste route naar jouw bestemming krijgt. Toch blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Google heeft namelijk zes maanden lang getest of het verkeer beter doorstroomt wanneer sommige automobilisten bewust worden omgeleid.

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Het experiment vond plaats tijdens drukke momenten in tien Amerikaanse steden. Daarbij kregen sommige bestuurders via Google Maps een andere route voorgeschoteld dan de route die op dat moment het snelst was. Google wilde daarmee onderzoeken of op deze manier files op zeer drukke wegen konden worden verminderd.

maps route

Minder files

De aanpak lijkt daadwerkelijk effect te hebben. Op de wegen waar het experiment werd uitgevoerd, steeg de gemiddelde snelheid met ongeveer 2 procent en daalde de gemiddelde reistijd met 0,7 procent.

In sommige steden was het verschil groter. Zo nam in Los Angeles de gemiddelde snelheid toe met 4,6 procent. In andere steden bleef de verbetering beperkt tot ongeveer 0,5 procent. Dat klinkt misschien als een kleine winst, maar bij grote verkeersstromen kan het aanpassen van de route in Google Maps toch een behoorlijk effect hebben.

Zonder te melden

Opvallend is vooral dat automobilisten niet per se wisten dat ze onderdeel waren van het experiment. Google wilde tegenover de Amerikaanse publicatie SF Gate niet zeggen of lokale autoriteiten op de hoogte waren van de test. Ook bleef onduidelijk of bestuurders werden geïnformeerd over de aangepaste route in Google Maps. Daarmee ontstaat een interessante vraag: moet een navigatie-app altijd de snelste individuele route aanbieden, of mag die route worden aangepast als daardoor het totale verkeer beter doorstroomt?

Google moet daarbij oppassen dat een omweg niet juist aantrekkelijker wordt. Als te veel automobilisten van een drukke weg af gaan, kan de oorspronkelijke route ineens weer sneller worden. Als automobilisten vervolgens terugkeren naar die weg, ontstaat het probleem opnieuw. De omleidingen worden daarom bewust beperkt gehouden. Volgens Google kunnen ze bovendien jaarlijks tot 1000 ton CO₂ besparen.

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Bron afbeelding: nature
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