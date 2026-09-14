iOS 26.7 is een héél belangrijke update: werk je iPhone direct bij

Apple heeft iOS 26.7 uitgebracht en deze laatste versie van iOS 26 is voornamelijk bedoeld om belangrijke beveiligingsproblemen op te lossen.

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Als je na de release van iOS 27 nog liever even op iOS 26 wilt blijven, dan is iOS 26.7 een belangrijke tussenstap. Apple brengt de update uit voor gebruikers die niet direct naar de nieuwe grote iOS-versie willen overstappen. Hoewel je na het installeren waarschijnlijk weinig zichtbare veranderingen tegenkomt, maakt dat de update niet minder belangrijk.

Apple verwerkt in dit soort updates namelijk vooral beveiligingsverbeteringen en oplossingen voor problemen die in de software zijn ontdekt. Dat is extra belangrijk, omdat beveiligingslekken misbruikt kunnen worden om toegang te krijgen tot gegevens of bepaalde functies van je iPhone. Apple raadt daarom doorgaans aan om beveiligingsupdates liefst zo snel mogelijk te installeren.

Nog even geen iOS 27?

iOS 26.7 is vooral interessant voor mensen die voorlopig op iOS 26 willen blijven. Apple biedt daarmee een veilige tussenversie terwijl iOS 27 wordt uitgerold. Heb je geen reden om op iOS 26 te blijven, dan kun je uiteraard ook direct overstappen naar iOS 27. Wil je liever wachten tot de eerste kinderziektes uit de nieuwe grote update zijn verdwenen? Dan is iOS 26.7 de versie die je voorlopig moet installeren.

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Je vindt de update in de app Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Zorg ervoor dat je iPhone voor minimaal de helft is opgeladen en bij voorkeur met wifi is verbonden. Omdat iOS 26.7 vooral om beveiliging draait, is dit geen update om eindeloos uit te stellen. Werk je iPhone daarom bij zodra de update voor je toestel beschikbaar is.

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