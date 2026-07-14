Je Apple TV krijgt er met tvOS 27 maar liefst 10 nieuwe features bij: dit zijn ze

Met tvOS 27 wordt je Apple TV sneller, slimmer en makkelijker te gebruiken. Apple voegt maar liefst tien nieuwe functies toe!

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Je Apple TV krijgt met tvOS 27 er maar liefst 10 nieuwe features bij: dit zijn ze

Apple heeft de publieke bèta’s van onder andere iOS 27, iPadOS 27 en van tvOS 27 uitgebracht. Daarmee kan nu iedereen de nieuwste functies voor de iPhone, iPad en Apple TV testen. Wij vertellen je wat de tien belangrijkste verbeteringen van tvOS 27 zijn.

Tien vernieuwingen voor je Apple TV

Dit zijn de belangrijkste nieuwe features van tvOS 27.

1. Vernieuwde Podcasts-app

De Podcasts-app heeft een ander ontwerp gekregen. Er komen verbeteringen voor video’s en er is een nieuwe zijbalk, waarmee je makkelijker door de app bladert.

2. Slimme downloads

Ook slimme downloads komen naar de Apple TV. Hiermee downloadt je Apple TV automatisch nieuwe afleveringen in de Apple Podcasts-app of video’s van streamingdiensten die je mogelijk wilt bekijken.

3. Grotere letters

Zijn teksten op je televisie lastig te lezen? In de instellingen van tvOS 27 kun je voortaan een groter letterformaat kiezen.

4. Snellere AirPlay-verbinding

Een video, foto of muziek vanaf je iPhone naar de Apple TV sturen moet sneller gaan. AirPlay maakt in tvOS 27 namelijk vlotter verbinding.

5. Muziek in hogere kwaliteit

Apple Music krijgt ondersteuning voor Hi-Res Lossless Audio. Daarmee kun je muziek in een hogere geluidskwaliteit beluisteren.

6. AutoMix in Apple Music

AutoMix komt eveneens naar de Apple TV. De functie laat nummers automatisch en vloeiend in elkaar overlopen.

7. Updaten via je iPhone

Een software-update installeren kan straks ook via de Woning-app op je iPhone. Je hoeft dit dus niet altijd op de Apple TV zelf te regelen.

8. Sneller bedieningspaneel

Het bedieningspaneel reageert wat vlotter en beter.

9. Soepelere animaties en apps

Apple maakt de animaties vloeiender. Ook apps moeten sneller openen, waardoor de Apple TV prettiger aanvoelt tijdens dagelijks gebruik.

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10. AppleCare in de instellingen

In de instellingen verschijnt meer informatie over de AppleCare-dekking van je Apple TV. Zo kun je de gegevens rechtstreeks op het apparaat bekijken.

tvOS 27 nu al installeren

De publieke bèta is gratis beschikbaar via het Apple Beta Software Program. Na het aanmelden op de website beta.apple.com kun je de testversie installeren via ‘Instellingen > Systeem’ op je Apple TV.

Niet ieder model krijgt de update. tvOS 27 werkt niet op de Apple TV HD en de eerste generatie Apple TV 4K. Je hebt dus minimaal een Apple TV 4K van de tweede generatie nodig.

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