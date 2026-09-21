YouTube Premium vs YouTube Lite: er zijn stiekem meer verschillen dan je denkt

YouTube Premium en Premium Lite lijken op elkaar, maar zijn zeker niet hetzelfde. Dit zijn de belangrijkste verschillen die je moet kennen!

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YouTube Premium vs YouTube Premium Lite: dit zijn de verschillen

Ben je al die reclame op YouTube ook zo beu? Dan moet je een betaald abonnement nemen. Je hebt daarbij de keuze uit Premium en Premium Lite. YouTube Premium en Premium Lite hebben ieder hun eigen voordelen en beperkingen. Wij vertellen je wat de verschillen zijn.

YouTube Premium Lite: vooral voor gewone video’s

YouTube Premium Lite is de goedkopere versie van YouTube Premium. Daarmee kijk je de meeste video’s zonder advertenties op je iPhone, iPad, Mac of televisie. Dat geldt bijvoorbeeld voor video’s over gaming, mode, beauty en nieuws.

Helemaal reclamevrij is Premium Lite dus niet. Je kunt nog advertenties krijgen bij muziekvideo’s, Shorts en wanneer je door YouTube bladert of iets zoekt. Met het volledige Premium-abonnement heb je die beperking niet bij gewone YouTube-video’s.

Premium Lite kan inmiddels ook meer dan alleen advertenties weghalen. Je kunt de meeste gewone video’s downloaden en op de achtergrond afspelen. Zet je bijvoorbeeld een lange video aan en open je daarna WhatsApp, dan kan de video gewoon blijven doorspelen. Ook met het scherm uit werkt dat.

Die functies werken bij Lite alleen niet voor Shorts en muziekcontent. Denk aan officiële muziekvideo’s, nummers en video’s waarin muziek van YouTube-partners zit.

Dit krijg je extra met YouTube Premium

Met het gewone YouTube Premium krijg je de compleetste versie. Muziek en muziekvideo’s zijn zonder advertenties te bekijken en je krijgt ook YouTube Music Premium erbij. Daarmee kun je muziek zonder advertenties luisteren, nummers downloaden en muziek op de achtergrond laten spelen.

Premium bevat daarnaast extra functies die Lite mist. Dit zijn onder meer Snel overslaan, Doorgaan met kijken, Wachtrijen en opties voor hogere audio- en videokwaliteit.

Dit kosten YouTube Premium en Premium Lite

Ook in de prijs zit een behoorlijk verschil. YouTube Premium Lite kost in Nederland 8,99 euro per maand, terwijl je voor het volledige YouTube Premium 15,99 euro per maand betaalt. Lite is daarmee 7 euro per maand goedkoper. De lagere prijs van Lite is dus aantrekkelijk, maar vergeet niet dat je daarvoor onder meer YouTube Music Premium en verschillende extra functies moet missen.

YouTube Premium vs Premium Lite: de verschillen

YouTube Premium en Premium Lite lijken dus veel op elkaar, maar er zijn toch aardig wat verschillen. In onderstaand overzicht hebben we alle verschillen nog een keer overzichtelijk bij elkaar gezet.

Functie YouTube Premium YouTube Premium Lite Gewone video’s zonder advertenties ✅ Ja ✅ De meeste video’s Reclame bij Shorts ✅ Geen gewone YouTube-advertenties ⚠️ Mogelijk Reclame bij muziekvideo’s ✅ Geen gewone YouTube-advertenties ⚠️ Mogelijk Reclame tijdens zoeken en browsen ✅ Geen gewone YouTube-advertenties ⚠️ Mogelijk Video’s downloaden ✅ Ja ✅ De meeste gewone video’s Afspelen op de achtergrond ✅ Ja ✅ De meeste gewone video’s Downloads en achtergrondweergave bij muziek ✅ Ja ❌ Nee Downloads en achtergrondweergave bij Shorts ❌ Beperkt bij Shorts ❌ Nee YouTube Music Premium inbegrepen ✅ Ja ❌ Nee Muziek zonder advertenties ✅ Ja ❌ Nee Extra Premium-functies ✅ Ja ❌ Nee Hogere audio- en videokwaliteit waar beschikbaar ✅ Ja ❌ Nee Prijzen ✅ 15,99 euro ✅ 8,99 euro

Zie je de tabel niet? Check dan het YouTube-overzicht hier.

Welke past het beste bij jou?

Het verschil zit dus vooral in hoeveel je van YouTube gebruikt. Premium Lite richt zich vooral op standaardvideo’s met zo min mogelijk reclame en mensen die af en toe een video willen downloaden (offline beschikbaar maken) of op de achtergrond willen afspelen.

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Luister je juist veel muziek via YouTube, kijk je veel Shorts of wil je de extra functies? Dan biedt het volledige Premium-abonnement meer mogelijkheden. Premium Lite is goedkoper, maar daar lever je dus wel een aantal functies voor in.

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