Je kunt nu veel makkelijker video’s met AI herkennen op YouTube (en dit is hoe)

Heb jij altijd door of video’s op YouTube wel of niet met AI zijn gemaakt? Het herkennen hiervan wordt nu gelukkig een stuk gemakkelijker!

YouTube gaat duidelijker aangeven wanneer een video met AI (kunstmatige intelligentie) is gemaakt. Er komen nieuwe controles waarmee AI-video’s automatisch kunnen worden herkend en ook gelabeld. Daarmee wil YouTube meer transparantie bieden aan kijkers.

Tot nu toe moesten makers zelf aangeven of ze AI gebruikten bij het maken van hun video’s. Dat gebeurde in de praktijk alleen lang niet altijd. Daar komt nu gelukkig verandering in. Detecteert YouTube voortaan duidelijk gebruik van AI, dan kan het automatisch een AI-label toevoegen aan de video. YouTube geeft aan dat makers wel de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken wanneer een video onterecht als AI-content is aangemerkt.

Labels kunnen niet worden verwijderd

De nieuwe aanpak geldt overigens niet alleen voor video’s van externe AI-tools. Ook content die is gemaakt met AI-diensten van Google krijgt standaard een label. Denk daarbij aan tools zoals Dream Screen en Veo, waarmee gebruikers eenvoudig zelf AI-video’s kunnen genereren. De labels zijn permanent en kunnen niet worden verwijderd.

Daarnaast gaat YouTube ook kijken naar zogeheten C2PA-metadata. Dat is een digitaal watermerk dat automatisch wordt toegevoegd door sommige AI-videogenerators. Via die metadata kan Google controleren of beelden wel of niet met AI zijn gemaakt. Wanneer zulke informatie aanwezig is, verschijnt eveneens automatisch een label bij de video.

Volgens YouTube wordt de nieuwe AI-detectie later deze maand uitgerold. Het platform benadrukt dat de labels vooral bedoeld zijn om kijkers beter te informeren. Met de nieuwe labels hoopt YouTube meer duidelijkheid te bieden over de herkomst van video's op het platform.