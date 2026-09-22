AirPods Pro 3 vs AirPods 5: dit is de beste optie in 2026

De AirPods 5 zijn goedkoper dan de AirPods Pro 3, maar leveren opvallend veel van dezelfde functies. Welke AirPods passen het best bij jou?

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AirPods Pro 3 vs AirPods 5

Apple heeft met de AirPods 5 een interessante concurrent voor zijn eigen AirPods Pro 3 uitgebracht. De nieuwste reguliere AirPods draaien namelijk op dezelfde H2-chip en zijn standaard voorzien van actieve ruisonderdrukking. Daarmee wordt het verschil met de Pro-serie een stuk kleiner. De AirPods Pro 3 zijn nog altijd uitgebreider, maar de vraag is of je die extra’s echt nodig hebt.

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AirPods 5

Prijs

De AirPods 5 koop je in Nederland vanaf 149 euro. Voor 169 euro krijg je de versie met draadloze oplaadcase. De AirPods Pro 3 hebben een adviesprijs van 249 euro. Daarmee is de Pro 3 dus 100 euro duurder dan de goedkoopste AirPods 5 en 80 euro duurder dan de versie met draadloze oplaadcase.

Pasvorm

Het grootste zichtbare verschil zit in de pasvorm. De AirPods 5 hebben geen siliconen oortips en hangen daardoor losser in je oren. De AirPods Pro 3 gebruiken wel siliconen dopjes, waardoor ze beter afsluiten. Dat is vooral belangrijk wanneer je veel onderweg bent. De afsluiting van de Pro 3 helpt namelijk bij de ruisonderdrukking. Vind je siliconen oortips juist vervelend, dan zitten de AirPods 5 waarschijnlijk prettiger.

Ruisonderdrukking

Beide modellen hebben Active Noise Cancelling (ANC), maar de AirPods Pro 3 trekken hier duidelijk aan het langste eind. Volgens Apple bieden de AirPods Pro 3 een tot drie keer betere actieve ruisonderdrukking dan de AirPods 5. Voor in de trein, het vliegtuig of een druk kantoor is dat een belangrijk voordeel.

Geluidskwaliteit

Ook qua geluidskwaliteit hebben de AirPods Pro 3 een voorsprong. De Pro’s leveren een gedetailleerd en gebalanceerd geluid, maar de AirPods 5 presteren opvallend goed gezien de lagere prijs. Luister je vooral naar muziek en wil je zoveel mogelijk detail horen? Dan zijn de Pro 3 interessanter. Voor podcasts, YouTube en af en toe muziek luisteren zijn de AirPods 5 al helemaal prima.

Batterijduur

Ook hier scoren de Pro 3 beter dan de AirPods 5. De AirPods Pro 3 halen tot acht uur luistertijd met ANC ingeschakeld. De AirPods 5 komen uit op maximaal vier uur met ANC (of vijf uur als je de versie met draadloze oplaadcase hebt). Dit verschil merk uiteraard alleen als je de oortjes lange tijd achter elkaar gebruikt.

Extra functies

Beide modellen ondersteunen functies zoals Ruimtelijke Audio en Live vertaling. De AirPods Pro 3 voegen daar onder meer hartslagmeting tijdens workouts en functies voor gehoorondersteuning aan toe. Of je die functies nodig hebt, is natuurlijk heel persoonlijk.

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Conclusie: AirPods Pro 3 vs AirPods 5

De AirPods 5 zijn interessant als je een betaalbare set AirPods met ANC zoekt en geen behoefte hebt aan siliconen oortips of extra gezondheidsfuncties. Je krijgt dan voor 149 de H2-chip en veel van de slimme functies van de Pro-serie.

De AirPods Pro 3 zijn vooral gericht op gebruikers die de beste ruisonderdrukking, betere geluidskwaliteit en een stevigere pasvorm belangrijk vinden. Daar staat dan wel een adviesprijs van 249 tegenover.

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