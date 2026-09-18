iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max: dit krijg je voor het extra geld

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max hebben vrijwel dezelfde functies, maar toch betaal je voor de grotere variant meer – dit zijn de verschillen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro met 256 GB opslagruimte koop je voor 1479 euro. Voor de iPhone 18 Pro Max betaal je voor dezelfde hoeveelheid opslagruimte minimaal 1629 euro. Een verschil van zo’n 150 euro, maar wat krijg je daarvoor terug? We zetten de verschillen voor je op een rij.

Ben je al van plan om de iPhone 18 Pro aan te schaffen? Doe dit dan bij voorkeur in combinatie met een abonnement. Je betaalt dan meestal een stuk minder voor het toestel dan wanneer je de iPhone 18 Pro los koopt. Kijk hieronder voor de beste deals!

iPhone 18 Pro met abonnement

Scherm

Het grootste verschil tussen de twee iPhones is natuurlijk het scherm. De Pro heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display, de Pro Max een scherm van 6,9 inch. Beide modellen beschikken over ProMotion met een verversingssnelheid tot 120 Hz, een Always-On-display en een maximale helderheid van 3000 nits. De iPhone 18 Pro Max is daardoor vooral interessant als je veel video’s kijkt, foto’s bewerkt of graag op een groot scherm werkt.

Batterijduur

Ook op het gebied van batterijduur heeft de Pro Max een duidelijk voordeel. De iPhone 18 Pro haalt volgens Apple tot 34 uur video afspelen, terwijl de Pro Max maar liefst op 39 uur komt. Dat is een verschil van vijf uur.

Beide iPhones kunnen bovendien in ongeveer 15 minuten tot 50 procent worden opgeladen met een geschikte 60 W-oplader. Je betaalt bij de Pro Max dus niet voor sneller opladen, maar wel voor de grotere batterij (4823 mAh ten opzichte van 3998 mAh).

Formaat en gewicht

De grotere batterij en het grotere scherm hebben uiteraard gevolgen voor het formaat en gewicht. De iPhone 18 Pro is 150 millimeter lang en weegt 211 gram. De Pro Max is 163,4 millimeter lang en weegt 249 gram. Deze iPhone is dus 38 gram zwaarder. Dat merk je vooral wanneer je het toestel langere tijd met één hand gebruikt. De gewone Pro is wat dat betreft net iets gemakkelijker vast te houden.

Camera

Op cameragebied hoef je geen extra geld uit te geven voor de Pro Max. Beide iPhones hebben precies hetzelfde 48-megapixel Pro Fusion-camerasysteem. Daaronder vallen de 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma, 48-megapixel ultragroothoek en 48-megapixel telelens. Ook de 18-megapixel Center Stage-camera aan de voorkant is hetzelfde. De Pro Max maakt dus geen betere foto’s of video’s dan de gewone Pro.

Processor

Ook aan de binnenkant zijn de twee modellen vrijwel identiek. Zowel de iPhone 18 Pro als de Pro Max heeft de A20 Pro-chip, dezelfde Neural Engine en dezelfde nieuwe camerafuncties. Ook functies als het kleinere Dynamic Island, Apple Intelligence en Siri AI zijn op beide modellen aanwezig. Je krijgt met de Pro Max dus geen snellere iPhone. Het extra geld gaat vooral naar het grotere scherm en de grotere batterij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Opslagruimte

Ook hebben beide modellen dezelfde opties qua opslagruimte. Je kunt kiezen uit 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB. De Pro Max heeft dus niet langer een exclusieve opslagvariant.

De 2 TB-versie is overigens behoorlijk duur. De iPhone 18 Pro kost met 2 TB namelijk 2979 euro, voor de iPhone 18 Pro Max met dezelfde opslagcapaciteit betaal je zelfs 3129 euro.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max

Het verschil tussen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is kleiner dan je misschien zou verwachten. Voor 150 euro extra krijg je vooral een groter scherm en een aanzienlijk langere batterijduur. De camera’s, processor, opslagmogelijkheden en belangrijkste functies zijn namelijk hetzelfde.

De iPhone 18 Pro Max is daardoor vooral interessant als je een groot scherm en maximale batterijduur belangrijk vindt. Vind je een handzamer formaat belangrijker, dan biedt de gewone iPhone 18 Pro vrijwel dezelfde mogelijkheden voor 150 euro minder.

Toch liever de iPhone 18 Pro Max?

Ga je toch voor de iPhone 18 Pro Max, dan hebben we uiteraard ook al de beste deals voor je verzameld. Ook hier geldt dat de combinatie met een abonnement vaak voordeliger is dan wanneer je de iPhone 18 Pro Max los koopt.

iPhone 18 Pro Max met abonnement