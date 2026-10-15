Waarom je (absoluut) níét moet wachten als je de iPhone Duo gaat kopen

De eerste vouwbare iPhone ooit komt binnenkort! Ben je van plan om de iPhone Duo te kopen? Om deze reden kun je beter niet te lang wachten.

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iPhone Duo

Apple brengt de eerste vouwbare iPhone binnenkort uit! Op vrijdag 16 oktober 2026 begint de voorverkoop van de compleet nieuwe iPhone Duo. Het is een opvallende iPhone, die over twee schermen beschikt. Aan de voorzijde heeft de iPhone een 5,4-inch scherm, opengeklapt verschijnt een 7,6-inch display. Op die manier krijg je een iPhone en iPad in één toestel, waarmee je veel eenvoudiger kunt multitasken.

Speciaal daarvoor heeft Apple iOS 27 vernieuwd: je kunt voor het eerst twee apps tegelijk gebruiken op de iPhone. Ben jij enthousiast over de nieuwe iPhone? En ben je van plan om de iPhone Duo te kopen? Het is verstandig om niet te lang te wachten, want de voorraad is waarschijnlijk heel beperkt. De levertijden kunnen daardoor direct na de pre-order heel snel oplopen. Wil je die lange levertijden voorkomen? Bekijk dan hier welke aanbieders meedoen aan de voorverkoop van de iPhone Duo en waar je direct korting krijgt tijdens de pre-order:

iPhone Duo met abonnement

Hele beperkte voorraad

De kans is dus groot dat de levertijden snel oplopen, zodra de voorverkoop van de iPhone Duo is begonnen. Dat heeft verschillende oorzaken, zo ligt de productiesnelheid van de iPhone Duo veel lager. Apple hanteert hoge kwaliteitseisen aan het vouwbare scherm, waardoor niet alle modellen worden goedgekeurd. Volgens geruchten produceert Apple op dit moment slechts honderden modellen van de iPhone Duo per dag, dat veel lager is dan de productie van bijvoorbeeld de iPhone 18 Pro (Max).

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De lagere productiesnelheid zorgt voor een hele beperkte voorraad. Apple is bovendien van plan om minder modellen van de iPhone Duo te produceren, omdat de beginprijs van het toestel behoorlijk hoog ligt. Je betaalt 2339 euro voor de iPhone Duo, dus het is geen iPhone voor het grote publiek. Apple produceert dit jaar ongeveer 10 miljoen modellen van de iPhone Duo, bij de iPhone 18 Pro (Max) ligt dat aantal twee keer zo hoog. De voorraad is dus beperkt door de hoge kwaliteitseisen, lagere productiesnelheid en een kleiner sample dat Apple heeft besteld.

Levertijden van de iPhone Duo

Apple heeft daarnaast problemen met het fabriceren van nieuwe processors. Wereldwijd is de vraag naar geheugenchips enorm gestegen, waardoor het bedrijf meer geld moet neerleggen voor het werkgeheugen in de eigen chips. De iPhone Duo draait op de A20 Pro-chip, die met 12 GB RAM komt. Uit eerdere rapporten bleek al dat de A20 Pro-chip minder snel wordt gefabriceerd, omdat Apple langer moet wachten op het werkgeheugen voor de processor.

Wil je de iPhone Duo als eerste in huis hebben? Wacht dan niet te lang, want alleen de eerste kopers zullen het toestel op 23 oktober 2026 ontvangen. Die dag ligt de iPhone Duo ook in de winkels en stopt de voorverkoop. Hoe langer je wacht met het bestellen van de iPhone Duo, hoe meer de levertijd waarschijnlijk oploopt. Wil je de iPhone Duo als los toestel halen? Bekijk dan hier bij welke winkels je de vouwbare iPhone zonder abonnement in huis haalt:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.