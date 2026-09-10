iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo: dit is (niet) de beste iPhone van 2026

Apple heeft twee absolute topmodellen uitgebracht: de iPhone 18 Pro Max en de vouwbare iPhone Duo – maar welke is de beste iPhone van 2026?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vouwbaar vs traditioneel

De verschillen beginnen al bij het ontwerp. De iPhone 18 Pro Max is een traditionele iPhone met een groot 6,9-inch scherm. De iPhone Duo is juist vouwbaar en heeft daardoor een 5,4-inch scherm aan de buitenkant en een 7,6-inch vouwbaar scherm aan de binnenkant. Daarmee heb je min of meer een iPhone en iPad mini in één.

De Duo is bovendien gemaakt van titanium, terwijl Apple bij de iPhone 18 Pro Max voor een aluminium unibody-ontwerp heeft gekozen. In gesloten toestand meet de Duo 117,8 x 84,1 x 11,3 mm, geopend is het 117,8 x 164,6 x 5,2 mm. De iPhone 18 Pro Max komt op 163,4 x 78,0 x 8,75 mm. Ondanks het kleinere formaat is de Duo met 254 gram iets zwaarder dan de 249 gram van de 18 Pro Max.

Wil je de iPhone 18 Pro Max zaterdag 12 september vanaf 14.00 uur gelijk bestellen? Kijk dan eens naar de deals hieronder:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Camera’s

Voor fotografen is de keuze een stuk duidelijker. De iPhone 18 Pro Max heeft een 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma én een telelens. Die functies ontbreken bij de iPhone Duo. De 18 Pro Max biedt daarnaast uitgebreide professionele videomogelijkheden, waaronder ProRes en ProRes RAW. De Duo heeft wel een aantal eigen camerafuncties, maar is op dit gebied duidelijk veel minder compleet.

Batterij

Qua batterijduur ontlopen de toestellen elkaar minder dan je misschien zou verwachten. De iPhone 18 Pro Max haalt volgens Apple maximaal 45 uur bij video afspelen. De Duo komt uit op maximaal 44 uur wanneer je het buitenscherm gebruikt en 31 uur als je het grote vouwbare scherm gebruikt.

Apple Pencil

De iPhone Duo heeft wel nog een belangrijke troef: ondersteuning voor de Apple Pencil (USB-C). Die functie komt later dit jaar beschikbaar en maakt het grote scherm extra interessant voor tekenen en notities. De iPhone 18 Pro Max ondersteunt de Apple Pencil niet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overige verschillen

De iPhone 18 Pro Max is zoals gebruikelijk voorzien van Face ID, maar de iPhone Duo maakt gebruike van Touch ID. Verder heeft de iPhone Duo geen actieknop en de 18 Pro Max wel. De cameraregelaar vinden we wel op beide modellen terug.

De iPhone Duo biedt in iOS 27 verschillende voordelen op het gebied van multitasking, zoals de mogelijkheid om apps in Split View te gebruiken en unieke liggende weergaven te hebben. Daarnaast beschikt het toestel over andere leuke software-toevoegingen, zoals een StandBy-modus wanneer je het toestel gedeeltelijk inklapt. De iPhone 18 Pro Max heeft al deze voordelen uiteraard niet.

Welke moet je kiezen?

De prijs maakt het verschil tussen de toestellen nog groter. De iPhone 18 Pro Max begint bij 1629 euro, de Duo heeft een vanaf prijs van 2339 euro.

De iPhone 18 Pro Max is daarom voor de meeste mensen de betere keuze. Je krijgt betere camera’s, een uitstekende batterijduur en dat ook nog eens voor een lagere prijs. De iPhone Duo is vooral interessant als je heel graag een vouwbare iPhone wilt en het grote scherm, multitasken en Apple Pencil belangrijker vindt dan de camera’s. De Duo is zeker de meest bijzondere iPhone van 2026, maar niet per se de beste.

Je kunt de iPhone Duo bestellen vanaf 16 oktober 14:00 uur bij onderstaande webshops. Het toestel ligt vanaf 23 oktober in de winkels.

iPhone Duo los toestel

• Bestel bij Belsimpel

• Bestel bij MediaMarkt

• Bestel bij Coolblue

• Bestel bij Mobiel.nl

• Bestel bij Proshop

• Bestel bij Joeps

Wil je nooit meer iets missen van alle nieuwe iPhones en andere producten die Apple presenteert? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!