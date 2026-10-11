5 redenen om te kiezen voor de iPhone Duo – en níét te lang te wachten

Twijfel jij nog welke iPhone je moet kiezen? Dit zijn vijf redenen om voor de compleet nieuwe iPhone Duo te kiezen én niet te lang te wachten!

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iPhone Duo

De iPhone Duo verschijnt binnenkort! Apple heeft de eerste vouwbare iPhone ooit aangekondigd op woensdag 9 september. Waar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max inmiddels in de winkels liggen, moet de voorverkoop van de iPhone Duo nog beginnen. Twijfel jij nog welke iPhone je gaat kiezen dit jaar? En ga je jouw iPhone voor zowel privé als zakelijk gebruiken? In dat geval kun je het beste voor de iPhone Duo kiezen. Dit zijn vijf redenen om de eerste vouwbare iPhone ooit in huis te halen!

1. Twee displays

De iPhone Duo beschikt – zoals de naam al doet vermoeden – over twee schermen. Je hebt een 5,4-inch scherm aan de voorkant, opengeklapt verschijnt een 7,6-inch display. Je hebt op die manier een iPhone én iPad gecombineerd in één apparaat. Onderweg kun je eenvoudig berichten versturen vanaf het kleine scherm, terwijl je voor grotere taken het opengeklapte display kunt gebruiken. Voordeel is bovendien dat je de iPhone Duo in verschillende standen kunt neerzetten, zodat je eenvoudig een digitale vergadering of je favoriete serie kunt volgen.

2. Multitasken

De twee schermen komen met meer voordelen, want het is gemakkelijker dan ooit om te multitasken op de iPhone Duo. Apple heeft iOS 27 opnieuw ontwikkeld voor de vouwbare iPhone, waardoor het voor het eerst mogelijk is om twee applicaties naast elkaar te draaien. Zo kun je naast een vergadering je notities erbij pakken, foto’s uit de fotobibliotheek eenvoudig slepen naar mails of berichten en je bankzaken eenvoudig bijhouden in een spreadsheet. Met het opengeklapte scherm heb je dus veel meer mogelijkheden, waar je voorheen een iPad voor nodig had.

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3. A20 Pro-chip

De twee schermen maken de iPhone Duo perfect om op te multitasken, maar daarvoor moet de telefoon wel genoeg rekenkracht hebben. Apple heeft de iPhone daarom voorzien van de A20 Pro-chip, die met maar liefst 12 GB aan werkgeheugen komt. De A20 Pro-chip is de krachtigste processor die we in een iPhone hebben gezien, die geen moeite heeft met het draaien van meerdere zware taken op hetzelfde moment. Twee applicaties zijn dus geen probleem voor de iPhone Duo, ook niet als het zwaardere zakelijke programma’s zijn die werken met kunstmatige intelligentie.

4. Twee batterijen

Het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment betekent ook dat de iPhone Duo meer energie verbruikt. Apple heeft dat bij de iPhone Duo slim opgelost, omdat de vouwbare iPhone over twee accu’s beschikt. In iedere helft zit een batterij, die samenwerkt met de andere voor een zo lang mogelijke accuduur. Dat is ook wel te zien aan de specificaties, want de iPhone Duo gaat maar liefst 44 uur mee. Je kunt de iPhone Duo dus de hele (werk)dag gebruiken zonder dat die aan de lader moet.

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5. Exclusieve functies

Verder beschikt de iPhone Duo over een aantal exclusieve functies, die ontbreken bij de iPhone 18 Pro (Max) en andere toestellen. Denk aan een verbeterde Stand by-modus zonder oplader, slimme foto’s en Duo FaceTime. Deze functies zijn zowel privé als zakelijk heel handig, zo kun je eenvoudiger foto’s maken en de iPhone Duo als klok of agenda op je bureau zetten. Het is de verwachting dat er de komende tijd nog veel meer features worden uitgerold, die gebruikmaken van het vouwbare ontwerp van de iPhone Duo.

Release van de iPhone Duo

Ben jij enthousiast over de iPhone Duo? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop begint op vrijdag 16 oktober 2026 om 14.00 uur Nederlandse tijd. Het is verstandig om niet te lang te wachten, omdat de voorraad van de iPhone Duo waarschijnlijk heel beperkt gaat zijn. Ben jij een zakelijke gebruiker? Je kunt de iPhone Duo dan direct met hoge korting in huis halen, waardoor je de hoge prijs vermijdt. Bekijk hier je mogelijkheden:

iPhone Duo zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Ben je geen zakelijke gebruiker? Je kunt de iPhone Duo ook dan met hoge korting in huis halen. Providers stunten vaak met grote voordelen, zeker tijdens de voorverkoop. Deze acties gelden doorgaans alleen tijdens de pre-order, waardoor het al helemaal aan te raden is om niet te lang te wachten. Voor de iPhone Duo met een abonnement betaal je veel minder, zodat je de hoge toestelprijs vermijdt. Bekijk hier welke aanbieders meedoen met de voorverkoop:

iPhone Duo met abonnement

Als je tevreden bent met je huidige abonnement, dan kun je ook kiezen voor de iPhone Duo als los toestel. Houd dan wel rekening met een hoge beginprijs, want de iPhone Duo ligt voor 2399 euro in de winkels. Voordeel van de iPhone als los toestel is dat je niet vastzit aan een jarenlang abonnement. Let wel op dat je mogelijk combinatievoordelen mist. Vind je dat geen probleem? Dan kun je de iPhone Duo hier bestellen tijdens de pre-order:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.