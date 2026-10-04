iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo: welke moet je kopen?

De iPhone 18 Pro, 18 Pro Max en Duo zijn compleet verschillende iPhones – dit zijn de belangrijkste verschillen tussen deze toptoestellen.

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iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo

Apple heeft de iPhone-line-up in 2026 flink veranderd. Naast de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is er namelijk voor het eerst een vouwbare iPhone: de iPhone Duo.

De iPhone 18 Pro is met € 1.459,- de goedkoopste van de drie. De Pro Max kost minimaal € 1.628,99, terwijl je voor de iPhone Duo minstens € 2339 euro betaalt.

Welke iPhone past bij jou?

De iPhone 18 Pro past vooral bij je als je een krachtige iPhone wilt, maar een groot formaat niet nodig vindt. Je krijgt dezelfde A20 Pro-chip en vrijwel dezelfde camera’s als bij de Pro Max.

De iPhone 18 Pro Max is interessanter als je graag een groot scherm gebruikt en maximale batterijduur belangrijk vindt. Voor 150 euro extra krijg je dus vooral meer scherm en een grotere batterij.

De iPhone Duo is een heel ander verhaal. Dit model draait niet om een iets groter scherm, maar om een compleet nieuw gebruiksconcept. Het grote vouwbare display is vooral interessant als je veel multitaskt, onderweg video’s kijkt of graag met de Apple Pencil werkt.

iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is de meest compacte keuze. Je krijgt dezelfde A20 Pro-chip als in de Pro Max en dus hoef je voor de prestaties geen grotere iPhone te kopen. Ook het camerasysteem is vrijwel identiek aan dat van de 18 Pro Max. Beide modellen hebben een 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma, waarmee je onder meer de scherptediepte en belichting beter kunt regelen.

Het belangrijkste voordeel van de gewone Pro is het formaat. Je krijgt vrijwel alle Pro-functies in een toestel dat je gemakkelijker met één hand kunt gebruiken. Bovendien bespaar je 150 euro ten opzichte van de Pro Max.

Ga je voor de iPhone 18 Pro? Kies bij voorkeur een combinatie met een abonnement. Je betaalt dan vaak een stuk minder voor het toestel dan wanneer je de iPhone 18 Pro los koopt. Kijk hieronder voor de beste deals!

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iPhone 18 Pro los toestel

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iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max is vooral interessant als je een groot scherm en een lange batterijduur wilt. Het toestel heeft een 6,9-inch scherm en houdt het langer vol dan de gewone Pro.

Aan de binnenkant is vrijwel alles hetzelfde. De Pro Max heeft ook de A20 Pro-chip, dezelfde belangrijkste camerafuncties en dezelfde opslagopties als de iPhone 18 Pro. Je betaalt dus vooral voor het grotere formaat en de grotere batterij. De batterijduur loopt volgens Apple op tot 43 uur video afspelen. Bij de gewone iPhone 18 Pro is dat maximaal 34 uur. Dat verschil kan vooral interessant zijn als je veel onderweg bent of je iPhone intensief gebruikt.

Kies je voor de iPhone 18 Pro Max? Doe ook dat bij voorkeur in combinatie met een abonnement. Je betaalt meestal een stuk minder voor het toestel dan wanneer je de iPhone 18 Pro Max los koopt. Kijk hieronder voor de beste deals!

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iPhone 18 Pro Max los toestel

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iPhone Duo

Dan is er de opvallendste keuze van de drie: de iPhone Duo. Dit de eerste vouwbare iPhone en daarmee een compleet ander concept. Dichtgeklapt gebruik je een 5,4-inch scherm. Klap je het toestel open, dan verschijnt er een 7,6-inch display. Dat scherm is zelfs 50 procent groter dan dat van de iPhone 18 Pro Max.

Je krijgt dus veel meer ruimte voor films, games en multitasken. In iOS 27 kun je bijvoorbeeld meerdere apps naast elkaar gebruiken. Later dit jaar krijgt de Duo bovendien ondersteuning voor de Apple Pencil met USB-C. De Duo draait verder net als de Pro-modellen op de A20 Pro-chip. Toch is de camera minder uitgebreid. Je krijgt twee 48-megapixelcamera’s, maar de aparte telelens en het variabele diafragma van de Pro-modellen ontbreken.

De iPhone Duo komt er nu bijna aan en ook die koop je het beste in combinatie met een abonnement. Grote kans dat je een stuk minder voor het toestel betaalt dan wanneer je de iPhone Duo los koopt. Kijk hieronder voor de beste deals!

iPhone Duo met abonnement

De iPhone Duo is als los toestel natuurlijk het duurst. Daarom is het een goed idee om de onderstaande deals in de gaten te houden!

iPhone Duo los toestel

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Groot prijsverschil

De Duo kost dus maar liefst 710 euro meer dan de 18 Pro Max. Dat is een fors bedrag voor het vouwbare ontwerp en het grotere scherm. Daar komt bij dat de Duo pas vanaf 16 oktober 2026 vooruit te bestellen is. De eerste exemplaren liggen vanaf 23 oktober in de winkels.

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Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo

De beste keuze voor jou draait vooral om wat je van een iPhone verwacht. De 18 Pro en 18 Pro Max zijn traditionele Pro-iPhones met dezelfde krachtige hardware, terwijl de Duo een vouwbaar ontwerp en een veel groter scherm toevoegt.

Wil je vooral een compacte Pro-iPhone, dan kom je bij de 18 Pro uit. Wil je liever een groot scherm en maximale batterijduur, kijk dan naar de 18 Pro Max. De Duo is vooral bedoeld voor iedereen die bewust een vouwbare iPhone wil en bereid is daar aanzienlijk meer voor te betalen.