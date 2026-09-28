Veel ondernemers kiezen nu voor deze populaire iPhone (mét extra korting)

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Wees er dan snel bij, want veel ondernemers kiezen nu voor deze populaire iPhone met extra korting!

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Ondernemers kiezen populaire iPhone

Ga jij binnenkort een nieuwe iPhone halen? In dat geval heb je in 2026 de keuze uit genoeg toestellen. Het is per situatie verschillende welke iPhone de beste keuze is. Voor ondernemers is één toestel het interessantst, want de iPhone 18 Pro Max is zonder twijfel de beste iPhone van het jaar. Zelfs met de komst van de iPhone Duo blijft de iPhone 18 Pro Max het toestel met de beste specificaties. Dat zie je misschien niet terug aan de prijzen, maar wel aan de camera’s en de beveiliging van de iPhones.

De iPhone 18 Pro Max beschikt over drie 48-megapixelcamera’s, waarbij de hoofdcamera zelfs een verstelbaar diafragma heeft. Dat maakt de iPhone 18 Pro Max perfect om zakelijke foto’s en video’s mee te maken. Met de A20 Pro-chip, 12 GB aan werkgeheugen en een 18-megapixel frontcamera voor digitale vergaderingen is het geen verrassing dat de iPhone 18 Pro Max enorm populair is bij ondernemers. Dat is ook wel te zien aan de levertijden, want die lopen inmiddels behoorlijk op. Benieuwd waar je de nieuwe iPhone wél nog krijgt? Dit zijn je beste opties met extra korting!

iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max heeft standaard 256 GB opslagruimte, zodat je genoeg ruimte hebt voor foto’s, video’s en documenten. Met de A20 Pro-chip heeft de iPhone genoeg rekenkracht voor het uitvoeren van meerdere zware taken op hetzelfde moment, ook als die functies werken met Apple Intelligence. Bij die taken hoef je geen zorgen te hebben voor oververhitting, want de iPhone 18 Pro Max heeft een grotere koelkamer. Bekijk hier welke mogelijkheden je als ondernemer hebt bij het kiezen van de iPhone 18 Pro Max:

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

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Ben je geen ondernemer, maar ben je wel geïnteresseerd in de beste iPhone van het jaar? In dat geval kun je nog steeds voor de iPhone 18 Pro Max kiezen, al mis je dan wel de financiële voordelen die ondernemers wél hebben. Je kunt de iPhone 18 Pro Max nog steeds met korting krijgen als je voor een abonnement kiest. Providers vragen vaak minder geld door de nieuwe iPhones in combinatie met een abonnement.

iPhone 18 Pro

Naast de iPhone 18 Pro Max is ook de iPhone 18 Pro een hele populaire keuze onder ondernemers. Als je een 6,9-inch scherm te groot vindt, dan is de iPhone 18 Pro met een 6,3-inch display een goed alternatief. De iPhone 18 Pro beschikt over vrijwel dezelfde functies als de iPhone 18 Pro Max. Zo hebben beide telefoons hetzelfde camerasysteem, de A20 Pro-chip en een kleiner Dynamic Island.

Het verschil zie je vooral terug in de accuduur en prijs. De iPhone 18 Pro Max gaat maar liefst 43 uur mee na één keer opladen, terwijl dat bij de iPhone 18 Pro 34 uur is. In principe houden beide iPhones het probleemloos een dag vol, al kun je met de iPhone 18 Pro Max net wat langer doen. Dat zie je ook wel terug in de prijs, waardoor de iPhone 18 Pro een betaalbaarder alternatief is. Zeker als ondernemer kun je al snel veel korting krijgen op de iPhone 18 Pro.

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iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Waar ondernemers standaard korting kunnen krijgen op de iPhone 18 Pro, geldt dat voor consumenten vooral in combinatie met een abonnement. Je krijgt nu al hoge kortingen op de iPhone 18 Pro als je kiest voor een nieuw abonnement. Bij providers krijg je niet alleen toestelkorting, vaak zijn er ook andere combinatievoordelen. Wil je weten waar je het minst betaalt voor de iPhone 18 Pro? Bekijk hier welke voordelen je krijgt bij iedere provider: