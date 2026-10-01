Heb je nog een iPhone 15 Pro en ben je nu wel eens toe aan een upgrade? Dan is de iPhone 18 Pro een prima keuze!

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iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro: waarom een upgrade nu écht de moeite waard is

Heb je nog een iPhone 15 Pro in je broekzak? En wil je nu eindelijk eens wat nieuws? Dan is de iPhone 18 Pro een flinke upgrade! Want het nieuwste Pro-model heeft behoorlijk wat verbeteringen in vergelijking met het oudere model. Vooral de batterij, camera’s, snelheid en het scherm hebben een paar interessante upgrades gekregen.

Weet je stiekem nu al dat je een iPhone 18 Pro wilt kopen? Dan vind je hier alle prijzen van de iPhone 18 Pro met de bijbehorende opslag.

Een groter en helderder scherm

De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch scherm, tegenover 6,1 inch bij de iPhone 15 Pro. Het verschil klinkt klein, maar je krijgt hiermee net wat meer ruimte voor het bekijken van websites, foto’s en video’s.

Ook buiten is het scherm een stukje beter geworden. De maximale helderheid gaat tot 3000 nits, terwijl de iPhone 15 Pro tot 2000 nits gaat. Daardoor blijft het scherm ook in fel zonlicht beter zichtbaar. Daarnaast heeft de iPhone 18 Pro een antireflectie-coating gekregen.

iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro: snellere chip en meer werkgeheugen

In de iPhone 18 Pro zit de A20 Pro-chip. Deze chip is een flinke stap vooruit in vergelijking met de A17 Pro uit de iPhone 15 Pro. De iPhone 18 Pro heeft daarnaast 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB. Dat maakt de iPhone 18 Pro ook een stuk beter in AI-toepassingen.

Ook de koeling is verbeterd met een ‘vapor chamber’. Daardoor kan de iPhone zijn hoge snelheid langer vasthouden, bijvoorbeeld tijdens zware games.

De camera’s hebben een flinke upgrade

Ook bij de camera’s zie je inmiddels veel upgrades na drie jaar verschil. De ultragroothoek gaat van 12 naar 48 megapixel en ook de telelens heeft 48 megapixel gekregen. Daarnaast kun je nu tot 8 keer optisch zoomen.

De hoofdcamera heeft bovendien een variabel diafragma. Daarmee kan de camera bepalen hoeveel licht er binnenkomt en kun je daarmee onder andere de scherptediepte van de achtergrond aanpassen. Voorop zit nu een 18-megapixelcamera, waar de iPhone 15 Pro een 12-megapixelcamera heeft.

Betere batterijduur en sneller opladen

Maar misschien wel het interessantste verschil is dat je nu met de iPhone 18 Pro tot 36 uur video kunt afspelen. Bij de iPhone 15 Pro was dat maximaal 23 uur.

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Opladen gaat ook een stuk sneller. En met de juiste adapter zit de iPhone 18 Pro in ongeveer 15 minuten weer op 50 procent. Bij de iPhone 15 Pro duurt dat ongeveer een half uur.

Wil je elke nieuwe feature van de iPhone 18 Pro vs de iPhone 15 Pro eens nader bekijken? Dan kun je het beste ook nog even Apple’s website erbij pakken. Daar staat elk verschil tot in de kleinste detail beschreven.

iPhone 18 Pro kopen

Ben je van plan om de iPhone 18 Pro te kopen? Dan kun je vaak nog wat extra besparen door een abonnement te nemen. De smartphone is dan wat goedkoper. Check daarvoor de aanbieders hieronder.