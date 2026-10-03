iPhone 18 Pro of Pro Max: welke past het beste bij een drukke werkdag?

Ben je van plan om de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max voor je werkdagen te gebruiken? Dan kun je deze beter (niet) kiezen!

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iPhone 18 Pro (Max) zakelijk

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max liggen in de winkels! Ga jij één van de nieuwe iPhones halen? En gebruik jij je iPhone voor zowel zakelijk als privé? In dat geval is het belangrijk om te kijken welke iPhone het beste bij een drukke werkdag past. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max beschikken over een aantal geavanceerde functies, waaronder de nieuwe A20 Pro-chip die met 12 GB aan werkgeheugen komt.

De A20 Pro-chip is enorm krachtig en heeft genoeg rekenkracht voor het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment, ook als die met Apple Intelligence werken. Verder hebben beide toestellen drie 48-megapixelcamera’s, waarvan de hoofdcamera een variabel diafragma heeft. Videobellen doe je met de 18-megapixel frontcamera. De specificaties zijn vrijwel exact gelijk tussen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max en dat maakt beide toestellen geschikt voor een drukke werkdag. Toch zijn er ook verschillen, die van belang zijn als je de hele dag van huis bent. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro beschikt over een 6,3-inch scherm en heeft een compactere behuizing dan de iPhone 18 Pro Max. Dat heeft meerdere voordelen, zo vinden veel gebruikers een kleinere iPhone prettiger en kom je eenvoudiger bij alle hoeken van het scherm. Op het gebied van rekenkracht doet de iPhone 18 Pro niet onder voor de iPhone 18 Pro Max, waardoor je voor minder geld vrijwel dezelfde specificaties krijgt.

Het grote verschil zit in de accuduur van de iPhone 18 Pro. Na één keer opladen gaat de iPhone 18 Pro 34 uur mee. Dat betekent dat de iPhone 18 Pro het eenvoudig een hele werkdag volhoudt, ook als je de hele dag van huis bent. Twee dagen houdt de iPhone 18 Pro het waarschijnlijk net niet vol, maar dat is voor de meeste zakelijke gebruikers geen probleem. Ben jij enthousiast over de iPhone 18 Pro? Bekijk dan hier hoe je hoge kortingen kunt krijgen als zakelijke gebruiker:

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iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

iPhone 18 Pro Max

Heb je intensieve werkdagen, waarbij je continu bezig bent op je iPhone? In dat geval is de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk de betere keuze. Je krijgt een 6,9-inch scherm bij de iPhone 18 Pro Max, waardoor de behuizing wat groter is in vergelijking met de iPhone 18 Pro. Het toestel is daardoor minder compact, maar dat heeft wel een groot voordeel. In de behuizing is meer ruimte voor een grotere accu, dus je hoeft de iPhone 18 Pro Max minder snel aan de lader te leggen.

In totaal gaat de iPhone 18 Pro Max maar liefst 43 uur mee na één keer opladen. In vergelijking met de iPhone 18 Pro is dat negen uur langer. Zeker als je lange werkdagen hebt en regelmatig dagen van huis bent is die accuduur een groot voordeel. Je zit zelden met een lege batterij, zelfs niet als je de hele dag deelneemt aan digitale vergaderingen op je iPhone of video’s in de hoogste kwaliteit moet vastleggen. Klinkt dat goed? Hier haal je de iPhone 18 Pro Max als zakelijke gebruiker nu al met korting:

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iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Conclusie

Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max is meer dan geschikt voor een drukke werkdag. Welke iPhone je moet kiezen is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ben je veel van huis en heb je veel lange dagen, waarbij je moet videobellen met je iPhone? Of gebruik jij je iPhone om lange video’s mee op te nemen in de hoogste kwaliteit? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max, waarbij je een accuduur van maar liefst 43 uur krijgt. De iPhone 18 Pro Max houdt het probleemloos één of zelfs twee werkdagen vol.

In alle andere gevallen is de iPhone 18 Pro ook een hele goede keuze. Je krijgt een accuduur van 34 uur bij het kleinere model, dat voor de meeste gebruikers lang genoeg is. De iPhone houdt het in ieder geval een dag vol, twee dagen wordt wat moeilijker. Verder is het belangrijk om naar het formaat van de iPhones te kijken. Ben je op zoek naar een compacter model? Ook dan is de iPhone 18 Pro de juiste keuze.

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Geen zakelijke gebruiker?

Ben je enthousiast over de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max? Maar ben je geen zakelijke gebruiker? Je kunt de nieuwe iPhones dan nog steeds met korting in huis halen. De iPhone 18 Pro kost als los toestel maar liefst € 1.458,99, maar je kunt eenvoudig veel geld besparen. Met een abonnement krijg je toestelkorting en mogelijk meer combinatievoordelen. Bekijk hier waar je de iPhone 18 Pro tegen een lagere prijs in huis haalt:

Wil je juist de beste iPhone van het jaar kopen? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. Helaas zie je dat ook terug aan de prijs, want je betaalt voor de iPhone 18 Pro Max als los toestel maar liefst € 1.628,99. Vind je dat teveel geld? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max in combinatie met een abonnement, zodat je al snel veel geld kunt besparen. Dit zijn de beste opties van dit moment: