iPhone 18 Pro: Pro pakt door

Bekijk actie

Luxe, opvallend of subtiel: dit zijn de beste hoesjes voor de iPhone 18 Pro (Max)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 oktober 2026, 9:47
3 min leestijd
Luxe, opvallend of subtiel: dit zijn de beste hoesjes voor de iPhone 18 Pro (Max)

Een goed hoesje beschermt je iPhone, maar mag er ook best leuk uitzien. Dit zijn drie leuke opties voor de iPhone 18 Pro (Max), elk met een eigen stijl.

Lees verder na de advertentie.

Luxe, opvallend of subtiel: dit zijn de beste hoesjes voor de iPhone 18 Pro (Max)

Heb je net een iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max gekocht? Dan wil je natuurlijk niet dat er na een paar dagen al krassen of deuken op zitten. Gelukkig hoeft een goed hoesje helemaal niet saai te zijn.

iphone 18 pro max in hand

We zetten drie verschillende hoesjes voor je op een rij. Van luxe en opvallend tot lekker rustig en subtiel. Elk van deze hoesjes zijn beschikbaar voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. En ze passen zelfs op de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max.

Review iPhone 18 Pro (Max): betere camera en batterij, maar is dat genoeg?

Review iPhone 18 Pro (Max): betere camera en batterij, maar is dat genoeg?

Lees verder

1. Rosso Avanti Alcantara: lekker luxe

Wil je dat je iPhone 18 Pro er nét wat chiquer uitziet? Dan is de Rosso Avanti Alcantara Back Cover een mooie optie. Het hoesje is gemaakt van Italiaans Alcantara (een soort imitatie-suède) en heeft een zachte structuur, waardoor hij prettig in de hand ligt. Dankzij de ingebouwde magneet kun je ook gewoon MagSafe-accessoires gebruiken.

iphone 18 pro max rosso avanti

De verhoogde randen rond het scherm en de camera helpen tegen krassen. Op sommige knopjes aan de zijkant zitten profielen zodat je kunt voelen welke knop je drukt.

Voordelen

  • Luxe uitstraling en zachte grip;
  • Profiel op knopjes.

Nadelen

  • Trekt stof aan.
Bekijk de Rosso Avanti Alcantara

2. AVY Blueberry Wine: opvallend

Mag je iPhone best gezien worden? Dan springt de AVY Blueberry Wine er meteen uit. Het hoesje heeft een opvallende print en bestaat uit TPU en hard plastic. De tweelaagse constructie zorgt voor bescherming, terwijl het ontwerp toch vrij slank blijft.

iphone 17 pro hoesje avy blueberry wine

Ook MagSafe is aanwezig. De achterkant van het hoesje is wel heel glad, waardoor een wallet er net wat makkelijker af kan glijden.

Voordelen

  • Opvallende print;
  • Licht materiaal.

Nadelen

  • Vingerafdrukken zie je goed.
Bekijk de AVY Blueberry Wine

3. Apple Silicone Case: simpel en subtiel

Hou je het liever rustig? Dan is Apples eigen zwarte Silicone Case voor de iPhone 18 Pro Max een prima keuze. Het hoesje is gemaakt van zacht siliconen en heeft aan de binnenkant microvezel om de achterkant van je iPhone tegen krassen te beschermen.

iphone 18 pro max sillicon hoesje

Het hoesje ligt fijn in de hand en voelt wat stroever aan door het gebruikte materiaal. Ook zit MagSafe ingebouwd, zodat opladers en accessoires eenvoudig vast kunnen klikken.

Voordelen

  • Fijne grip;
  • Subtiel en stijlvol.

Nadelen

  • Trekt stof aan.
Bekijk de Apple Silicone Case

4. Lekker origineel: ontwerp je eigen hoesje

Gepersonaliseerd hoesje iphone 17 pro max

Ben je op zoek naar iets origineels? En ben je daarnaast ook een trotse (groot)ouder? Dan is het ontwerpen van je eigen hoesje natuurlijk ook hartstikke leuk. Voor iets meer dan twintig euro (21,99 euro) zet je de allermooiste foto van je kids of kleinkinderen op je toestel. Maar ja, je favoriete huisdier mag natuurlijk ook.

Bekijk het gepersonaliseerd hoesje

Voordelen

  • Helemaal persoonlijk;
  • Het hoesje heeft ook MagSafe.

Nadelen

  • De zijkanten van de hoes worden niet mee bedrukt;
  • Let op: gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd.

iPhone 18 Pro Max kopen

Ben je van plan om de iPhone 18 Pro Max binnenkort te kopen? Dan kun je vaak nog wat extra besparen door een abonnement te nemen. De smartphone is dan wat goedkoper. Check daarvoor de aanbieders hieronder.

iPhone 18 Pro Max (€189 toestelkosten)

iPhone 18 Pro Max (€189 toestelkosten)
iPhone 18 Pro Max (€154 toestelkosten)

iPhone 18 Pro Max (€154 toestelkosten)
iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
iPhone 18 Pro Max (ontvang het toestel als eerste)

iPhone 18 Pro Max (ontvang het toestel als eerste)
iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

Ook de iPhone 18 Pro is met een abonnement vaak een stuk goedkoper. Daarvoor kun je terecht bij onderstaande aanbieders.

Bekijk de iPhone 18 Pro (€183 toestelkorting)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€183 toestelkorting)
Bekijk de iPhone 18 Pro (€144 toestelkosten)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€144 toestelkosten)
Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)
Bekijk de iPhone Pro (als eerste in huis)

Bekijk de iPhone Pro (als eerste in huis)
Bekijk de iPhone 18 Pro (€183 toestelkosten)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€183 toestelkosten)
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Accessoires iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro: waarom een upgrade nu écht de moeite waard is

iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro: waarom een upgrade nu écht de moeite waard is

1 oktober 2026

Veel ondernemers kiezen nu voor deze populaire iPhone (mét extra korting)

Veel ondernemers kiezen nu voor deze populaire iPhone (mét extra korting)

28 september 2026

iPhone 18 Pro vs iPhone 14 Pro: waarom het nu wél tijd is voor een upgrade

iPhone 18 Pro vs iPhone 14 Pro: waarom het nu wél tijd is voor een upgrade

24 september 2026

iPhone 18 Pro vs Samsung Galaxy S26: welke je beter (niet) kunt kiezen

iPhone 18 Pro vs Samsung Galaxy S26: welke je beter (niet) kunt kiezen

24 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren