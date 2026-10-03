Een goed hoesje beschermt je iPhone, maar mag er ook best leuk uitzien. Dit zijn drie leuke opties voor de iPhone 18 Pro (Max), elk met een eigen stijl.

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Luxe, opvallend of subtiel: dit zijn de beste hoesjes voor de iPhone 18 Pro (Max)

Heb je net een iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max gekocht? Dan wil je natuurlijk niet dat er na een paar dagen al krassen of deuken op zitten. Gelukkig hoeft een goed hoesje helemaal niet saai te zijn.

We zetten drie verschillende hoesjes voor je op een rij. Van luxe en opvallend tot lekker rustig en subtiel. Elk van deze hoesjes zijn beschikbaar voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. En ze passen zelfs op de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max.

1. Rosso Avanti Alcantara: lekker luxe

Wil je dat je iPhone 18 Pro er nét wat chiquer uitziet? Dan is de Rosso Avanti Alcantara Back Cover een mooie optie. Het hoesje is gemaakt van Italiaans Alcantara (een soort imitatie-suède) en heeft een zachte structuur, waardoor hij prettig in de hand ligt. Dankzij de ingebouwde magneet kun je ook gewoon MagSafe-accessoires gebruiken.

De verhoogde randen rond het scherm en de camera helpen tegen krassen. Op sommige knopjes aan de zijkant zitten profielen zodat je kunt voelen welke knop je drukt.

Voordelen

Luxe uitstraling en zachte grip;

Profiel op knopjes.

Nadelen

Trekt stof aan.

2. AVY Blueberry Wine: opvallend

Mag je iPhone best gezien worden? Dan springt de AVY Blueberry Wine er meteen uit. Het hoesje heeft een opvallende print en bestaat uit TPU en hard plastic. De tweelaagse constructie zorgt voor bescherming, terwijl het ontwerp toch vrij slank blijft.

Ook MagSafe is aanwezig. De achterkant van het hoesje is wel heel glad, waardoor een wallet er net wat makkelijker af kan glijden.

Voordelen

Opvallende print;

Licht materiaal.

Nadelen

Vingerafdrukken zie je goed.

3. Apple Silicone Case: simpel en subtiel

Hou je het liever rustig? Dan is Apples eigen zwarte Silicone Case voor de iPhone 18 Pro Max een prima keuze. Het hoesje is gemaakt van zacht siliconen en heeft aan de binnenkant microvezel om de achterkant van je iPhone tegen krassen te beschermen.

Het hoesje ligt fijn in de hand en voelt wat stroever aan door het gebruikte materiaal. Ook zit MagSafe ingebouwd, zodat opladers en accessoires eenvoudig vast kunnen klikken.

Voordelen

Fijne grip;

Subtiel en stijlvol.

Nadelen

Trekt stof aan.

4. Lekker origineel: ontwerp je eigen hoesje

Ben je op zoek naar iets origineels? En ben je daarnaast ook een trotse (groot)ouder? Dan is het ontwerpen van je eigen hoesje natuurlijk ook hartstikke leuk. Voor iets meer dan twintig euro (21,99 euro) zet je de allermooiste foto van je kids of kleinkinderen op je toestel. Maar ja, je favoriete huisdier mag natuurlijk ook.

Voordelen

Helemaal persoonlijk;

Het hoesje heeft ook MagSafe.

Nadelen

De zijkanten van de hoes worden niet mee bedrukt;

Let op: gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd.

iPhone 18 Pro Max kopen

Ben je van plan om de iPhone 18 Pro Max binnenkort te kopen? Dan kun je vaak nog wat extra besparen door een abonnement te nemen. De smartphone is dan wat goedkoper. Check daarvoor de aanbieders hieronder.

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