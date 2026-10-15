Pas op: maak deze dure fout niet bij het kopen van je volgende iPhone

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? En wil je geld besparen? Pas dan op, want deze veelgemaakte fout zorgt er juist voor dat je meer geld kwijt bent.

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Nieuwe iPhone kopen

Is jouw iPhone aan vervanging toe? En ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te halen? In dat geval is dit een goed moment om naar je volgende iPhone te kijken. Apple heeft alle nieuwe iPhones van 2026 onthuld, want de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Duo zijn inmiddels aangekondigd. Verder verkoopt Apple de iPhone Air, iPhone 16, iPhone 17 en iPhone 17e, maar voor die toestellen betaal je de hoofdprijs bij Apple.

Het bedrijf heeft de prijzen van eerdere iPhones verhoogd, waardoor het interessanter is om de prijzen bij andere aanbieders te bekijken. Wil jij niet de hoofdprijs voor je volgende iPhone betalen? Kies dan niet direct voor een oudere iPhone, want dat is de meest gemaakte fout bij gebruikers. Oudere toestellen kunnen goedkoper zijn dan nieuwere iPhones, maar dat is lang niet altijd het geval. Sterker nog: soms zijn iPhones uit eerdere jaren duurder dan de nieuwste modellen. Bekijk hier de laagste prijzen van recente iPhones:

Ouder is niet altijd goedkoper

Probeer je te besparen op je volgende iPhone? Het is dan belangrijk om eerst de prijzen van alle recente iPhones te vergelijken. Een oudere iPhone is lang niet altijd goedkoper dan de nieuwste modellen. Zo betaal je voor de iPhone 16 Pro inmiddels 1.349,99 euro, terwijl je de iPhone 17 Pro al krijgt voor 1.105,- euro. Maak dus niet de fout om voor een oudere iPhone te kiezen, want je bespaart daar niet automatisch geld mee. Bij de iPhone 17 Pro krijg je meer functies tegen een lagere prijs.

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Bij de reguliere iPhone 16 zien we hetzelfde patroon. Waar je voor de iPhone 17 met 256 GB aan opslagruimte 929,- euro betaalt, is dat bij de iPhone 16 met evenveel opslag maar liefst 1.726,95 euro. Waar veel gebruikers denken dat een oudere iPhone een goede keuze is om geld te besparen, blijkt dit in de praktijk lang niet altijd te kloppen. Dat heeft te maken met de voorraad, want Apple stopt de productie van eerdere iPhone. De voorraad wordt zo steeds beperkter met hogere prijzen als gevolg.

Zo bespaar je nog meer op je iPhone

In andere gevallen zijn eerdere iPhones wel iets goedkoper, maar is het prijsverschil is soms enorm klein. In dat geval moet je voor jezelf de keuze maken of dat prijsverschil het waard is, want tegen een iets hogere prijs krijg je meer functies, een nieuwere iPhone en langer ondersteuning voor iOS-updates. Ga er in ieder geval niet blindelings vanuit dat eerdere iPhones goedkoper zijn, want dat is een veelgemaakte fout bij het kopen van een nieuwe iPhone.

Ben je wel op zoek naar de nieuwste iPhones, maar vind je de prijzen te hoog? Dat is niet verrassend, zeker nu Apple de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max duurder heeft gemaakt. Toch is er een gemakkelijke manier om die prijsverhogingen te omzeilen, want providers geven nu al hoge kortingen op de nieuwste iPhones. Zo krijg je de iPhone 18 Pro in combinatie met een abonnement al veel voordeliger. Bekijk hier wat de opties zijn:

De iPhone 18 Pro Max heeft veelal dezelfde functies als de iPhone 18 Pro, maar beschikt over een groter scherm en een langere accuduur. Dat zie je helaas ook wel terug aan de prijs, want de iPhone 18 Pro Max is veel duurder. Wil je die hoge prijs niet in één keer betalen? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max met een abonnement, waarbij je vaak extra voordelen krijgt. Hier haal je de iPhone 18 Pro Max goedkoper in huis: