Klanten van Vodafone opgelet: per 1 oktober 2026 ga je (veel) meer betalen

Ben je klant bij Vodafone? Dan hebben we nieuws dat je zeker niet wilt missen. De provider heeft aangekondigd dat het op 1 oktober een inflatiecorrectie doorvoert. Hieronder leggen we uit wat deze prijsverhoging voor jou betekent en wat je als Vodafone-klant moet weten.

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Vodafone verhoogt prijzen met 3,3 procent

Vodafone verhoogt per 1 oktober 2026 de maandelijkse abonnementsprijzen voor particuliere en zakelijke klanten met 3,3 procent. De provider baseert deze inflatiecorrectie op de gemiddelde prijsstijging in Nederland over 2025, zoals vastgesteld door het CBS. De nieuwe prijs zie je terug op de factuur over oktober.

De verhoging geldt niet automatisch voor iedere klant. Bij particuliere abonnementen gaat het om abonnementen die vóór 1 juli 2026 zijn afgesloten of verlengd. Heb je jouw abonnement daarna afgesloten of verlengd, dan krijg je deze inflatiecorrectie niet op je maandbedrag. Voor zakelijke abonnementen gelden deels andere voorwaarden.

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Wat betekent dit voor jou als klant van Vodafone?

Hoeveel je straks extra betaalt, hangt af van je huidige maandbedrag. Bij een abonnement van bijvoorbeeld 30 euro per maand komt 3,3 procent neer op 0,99 euro extra per maand. Betaal je 40 euro, dan wordt dat 1,32 euro extra per maand. Dat lijkt misschien niet veel, maar op jaarbasis loopt het bedrag wel op. Bij een abonnement van 40 euro betaal je door de verhoging bijna 16 euro extra per jaar.

Belangrijk om te weten is dat de inflatiecorrectie wordt toegepast op je vaste abonnementskosten. Het gaat dus niet om een eenmalige verhoging, maar om een structureel hoger maandbedrag. Heb je al meerdere jaren hetzelfde abonnement? Dan kunnen eerdere prijsverhogingen bovendien al in je huidige maandbedrag zijn verwerkt. De nieuwe 3,3 procent komt daar bovenop.

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Is overstappen naar KPN of Odido een goed idee?

Als je schrikt van de hogere Vodafone-prijs, kun je natuurlijk kijken naar een alternatief. KPN en Odido zijn daarbij voor de hand liggende opties. Houd er alleen rekening mee dat ook deze providers met inflatiecorrecties werken.

Over Odido als provider

Bij Odido krijgen bestaande klanten met bepaalde abonnementen te maken met een jaarlijkse prijsaanpassing. In 2026 ging het bij de meeste mobiele abonnementen om een inflatiecorrectie van 3,1 procent, die op 1 januari werd doorgevoerd. Deze verhoging geldt voor klanten die hun mobiele abonnement vóór 1 oktober 2025 hebben afgesloten of verlengd.

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij Odido

Ben je op zoek naar de iPhone 17 en heb je al internet en tv van Odido? Dan kan het interessant zijn om ook je mobiele abonnement bij Odido af te sluiten. Door je mobiele abonnement te combineren met Odido Internet en TV profiteer je van Klantvoordeel. Je krijgt onder meer 5 euro korting per maand op je internetabonnement en kunt verschillende abonnementen eenvoudig bij één provider combineren.

Zo profiteer je niet alleen van een nieuwe iPhone, maar bespaar je ook op je maandelijkse kosten. Daarnaast kun je met Klantvoordeel extra voordelen krijgen op je mobiele abonnement, zoals korting of dubbele data, afhankelijk van het gekozen abonnement.

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij KPN

KPN past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op de tarieven. In 2026 verhoogde KPN de prijzen van Internet en TV met 3,3 procent. Deze prijsverhoging is per 1 juli 2026 doorgevoerd, waardoor bestaande klanten inmiddels met het aangepaste tarief te maken hebben.

Bij KPN kun je momenteel ook met korting een iPhone 17 of iPhone 17 Pro scoren. Combineer je je mobiele abonnement met KPN Internet, dan profiteer je daarnaast van Combivoordeel. Daarmee krijg je extra voordeel op je abonnement en kun je onder meer rekenen op korting en andere voordelen zoals gratis ESPN Compleet of Netflix. Zo loopt je voordeel verder op wanneer je meerdere KPN-diensten combineert.

Dit zijn je andere alternatieven als je wil overstappen

Wil je vanwege de prijsverhoging liever overstappen, maar heb je geen nieuwe smartphone nodig? Dan is sim only een interessant alternatief. Je betaalt hierbij alleen voor je mobiele abonnement en houdt je huidige telefoon. Daardoor ben je vaak goedkoper uit dan wanneer je een abonnement met toestel afsluit. Je kunt daarbij verder kijken dan Vodafone. Ook KPN en Odido bieden sim only-abonnementen aan, maar providers als Simyo en hollandsnieuwe hebben ook regelmatig scherp geprijsde abonnementen.