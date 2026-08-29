Het verschil tussen nieuwe en bestaande klanten bij Ziggo, KPN en Odido is gróót (dit is waarom)

Nieuwe klanten krijgen bij providers vaak de beste deals, terwijl bestaande klanten het soms met minder moeten doen. Maar hoeveel scheelt dat eigenlijk bij Ziggo, KPN en Odido? Wij zetten de belangrijkste acties en voordelen voor nieuwe én bestaande klanten op een rij.

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Nieuwe vs. bestaande klant: dit is het verschil

Sluit je een nieuw internet- en tv-abonnement af, dan kun je momenteel bij Ziggo, KPN en Odido profiteren van flinke kortingen en extra’s. Als bestaande klant krijg je die deals echter niet zomaar. Het verschil tussen nieuwe en bestaande klanten kan daardoor flink oplopen. In dit artikel zetten we de actuele acties van Ziggo, KPN en Odido naast elkaar en laten we zien hoeveel voordeel je als nieuwe of bestaande klant krijgt.

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Ziggo: gratis gameconsole, cadeaukaart of korting

Ziggo heeft regelmatig aantrekkelijke acties voor nieuwe klanten die een Internet & TV-abonnement afsluiten. Je krijgt dan bijvoorbeeld tijdelijk korting op je abonnement of een cadeau naar keuze. Ook nu zijn er verschillende deals waarmee je als nieuwe klant flink kunt besparen.Voor bestaande klanten zijn deze welkomstacties meestal niet beschikbaar.

Dit is het voordeel voor jou als bestaande klant

Ben je klant bij Vodafone én Ziggo, dan kun je met One alsnog flink besparen. Door je Vodafone-mobiel abonnement te combineren met Ziggo Internet en TV krijg je tot 10 euro korting per maand op beide abonnementen. Dat kan in totaal dus oplopen tot 20 euro per maand.

Daarnaast krijg je met een Vodafone-abonnement (Unlimited uitgesloten) dubbele data. Heb je meerdere Vodafone-abonnementen op hetzelfde adres, dan geldt de korting bovendien per abonnement. Zo kunnen bestaande klanten hun maandelijkse kosten flink verlagen door beide diensten te combineren.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Ziggo (voor nieuwe klanten):

Ziggo looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket. Ziggo looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket of scoor een Nintendo Switch 2 of Bol cadeaukaart.

Op deze toestellen ontvang je korting in combinatie met Vodafone

Ook als je op zoek bent naar een iPhone 17, kan de combinatie van Vodafone en Ziggo interessant zijn. Vodafone biedt de iPhone 17-reeks aan in combinatie met een mobiel abonnement. Combineer je dit met Ziggo Internet en TV, dan krijg je als VodafoneZiggo-klant bovendien korting per maand op je abonnement. Zo kun je ook bij de aanschaf van een nieuwe iPhone profiteren van extra voordeel.

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KPN: scoor een MacBook Neo of ontvang flinke korting

Ook bij KPN is het verschil tussen nieuwe en bestaande klanten goed te zien. Nieuwe klanten kunnen momenteel profiteren van verschillende acties. Zo krijg je bij een tweejarig Internet-abonnement, eventueel gecombineerd met TV, 12 maanden lang 50 procent korting. Daarnaast zijn er nu ook acties waarbij je een cadeau krijgt bij het afsluiten van een abonnement.

Dit is hoe je profiteert van korting als bestaande klant

Als bestaande KPN-klant kun je met Combivoordeel alsnog flink wat voordeel pakken. Combineer je KPN Internet met een mobiel abonnement, dan krijg je automatisch tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast wordt je mobiele databundel verdubbeld. Heb je ook KPN TV, dan krijg je bovendien het Pluspakket gratis.

Daar blijft het niet bij. Afhankelijk van het aantal KPN-producten dat je combineert, kom je in een hoger Combivoordeel-level terecht. Daarmee krijg je toegang tot meer extra’s. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een gratis entertainmentdienst, zoals Netflix Basic of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN (voor nieuwe klanten):

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: ontvang 12 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket of scoor een MacBook Neo voor slechts 229 euro.

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij KPN

Bij KPN kun je momenteel ook met korting een iPhone 17 of iPhone 17 Pro scoren. Combineer je je mobiele abonnement met KPN Internet, dan profiteer je daarnaast van Combivoordeel. Daarmee krijg je extra voordeel op je abonnement en kun je onder meer rekenen op korting en andere voordelen. Zo loopt je voordeel verder op wanneer je meerdere KPN-diensten combineert.

Odido: voordeel voor nieuwe én bestaande klanten

Ook bij Odido zijn er aantrekkelijke acties voor nieuwe klanten. Wie een nieuw Internet- of Internet & TV-abonnement afsluit, kan profiteren van tijdelijke kortingen en andere introductievoordelen. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om over te stappen naar Odido.

Dit zijn de voordelen voor jou als bestaande klant

Als bestaande klant krijg je bij Odido niet automatisch dezelfde welkomstacties als nieuwe klanten. Toch kun je via Klantvoordeel flink besparen. Combineer je Odido Internet bijvoorbeeld met een mobiel abonnement, dan krijg je 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Ook het combineren van meerdere diensten levert extra voordeel op.

Daarnaast kun je kiezen voor PrijsVast Internet. Hiermee blijft je maandbedrag drie jaar lang hetzelfde. Je kunt het abonnement uitbreiden met TV en Vast Bellen, waardoor je als bestaande klant op verschillende manieren kunt profiteren van extra voordeel.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido (voor nieuwe klanten):

Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij Odido

Ook bij Odido kun je tijdens de Prijzenslag flink besparen op een nieuwe iPhone. De iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn tijdelijk met korting verkrijgbaar in combinatie met een abonnement. Daardoor kun je nu extra voordelig een van de nieuwste iPhones scoren, terwijl je als Odido-klant ook kunt profiteren van de andere voordelen van de provider.

TV kijken via NLZIET: tijdelijk 14 dagen gratis kijken

Wil je liever geen heel pakket afsluiten? Dan is NLZIET een prima keuze. Nieuwe gebruikers kunnen NLZIET momenteel 14 dagen gratis uitproberen. Tijdelijk geldt er ook een zomeraanbieding waarbij je de eerste drie maanden 50 procent korting krijgt. Daarna betaal je het normale tarief. NLZIET werkt op je iPhone, iPad, laptop en Apple TV. Een handige optie voor als je geen traditioneel tv-abonnement wil afsluiten!

Hier vergelijk je zelf de beste providers

Wil je toch liever zelf verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.