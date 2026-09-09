Klanten van VodafoneZiggo krijgen gratis voordeel (mits je nú actie onderneemt)

Ben jij trouwe klant van Vodafone of Ziggo dan hebben we goed nieuws! VodafoneZiggo introduceert namelijk een nieuwe aanpak waarbij klantloyaliteit beloond wordt. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Vodafone- en Ziggo-klanten krijgen voortaan extra voordeel (dit verandert er)

Ben je al jarenlang klant bij Vodafone of Ziggo? Dan is er goed nieuws. VodafoneZiggo gaat trouwe klanten voortaan structureel belonen. Het telecombedrijf heeft het loyaliteitsprogramma Priority vernieuwd, waarbij niet langer alleen het aanbod centraal staat, maar vooral hoelang je al klant bent.

Hoe langer je klant bent bij Vodafone of Ziggo, hoe hoger je Priority-level en hoe meer voordelen je krijgt. Daarmee wil VodafoneZiggo afrekenen met een bekende ergernis in de telecomwereld: nieuwe klanten krijgen vaak flinke kortingen en cadeaus, terwijl trouwe klanten jarenlang hun abonnement blijven betalen zonder daar extra voor beloond te worden. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Zo werkt het nieuwe Priority van VodafoneZiggo

Het vernieuwde Priority-programma werkt met vier verschillende niveaus. Je begint als Zilver-klant en kunt uiteindelijk doorgroeien naar Diamant. Daarbij hoef je geen punten te sparen of extra producten af te nemen. Je niveau wordt automatisch bepaald aan de hand van je klantduur.

De vier niveaus zijn:

Zilver: 0 tot en met 3 jaar klant

Goud: 4 tot en met 7 jaar klant

Platina: 8 tot en met 14 jaar klant

Diamant: 15 jaar of langer klant

Ook de jaren die je klant bent geweest bij een voorganger van Vodafone of Ziggo kunnen meetellen. Dat is vooral interessant voor klanten die al tientallen jaren klant zijn. VodafoneZiggo zegt dat bijna de helft van de Ziggo-internetklanten al vijftien jaar of langer klant is. Bij Vodafone gaat het om ongeveer een derde van de klanten.

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Dit krijg je als Vodafone-klant

Voor Vodafone-klanten zit een belangrijk deel van de nieuwe voordelen in shoptegoed. Daarmee kun je accessoires aanschaffen in de Vodafone-winkel. Hoe langer je klant bent, hoe hoger het bedrag dat je krijgt.

Als Zilver-klant krijg je 20 euro shoptegoed. Bij Goud loopt dit op naar 30 euro en bij Platina naar 40 euro. Ben je vijftien jaar of langer klant en heb je de Diamant-status, dan krijg je 50 euro shoptegoed. Daarnaast krijg je als Vodafone-klant toegang tot verschillende andere Priority-voordelen. Denk bijvoorbeeld aan voorrang bij ticketverkoop, speciale acties en winacties. Ook zijn er kortingen op evenementen beschikbaar.

Deze toestellen scoor je nu met korting bij Vodafone

Als je op zoek bent naar een iPhone 17, de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max kan de combinatie van Vodafone en Ziggo interessant zijn. Vodafone biedt de iPhone 17-reeks aan in combinatie met een mobiel abonnement. Combineer je dit met Ziggo Internet en TV, dan krijg je als VodafoneZiggo-klant bovendien korting per maand op je abonnement. Zo kun je ook bij de aanschaf van een nieuwe iPhone profiteren van extra voordeel.

En wat heb je eraan als Ziggo-klant?

Ook voor Ziggo-klanten kan het vernieuwde Priority-programma interessant zijn. Zij krijgen afhankelijk van hun klantduur meerdere maanden toegang tot een streamingdienst of sportaanbod cadeau. Bij Zilver gaat het om twee maanden, terwijl Goud-klanten drie maanden krijgen. Voor Platina loopt dat op naar vier maanden en Diamant-klanten krijgen maar liefst vijf maanden.

Daarnaast krijgen Ziggo-klanten met Priority iedere maand acht films en series cadeau. Het precieze aanbod kan veranderen, waardoor het volgens VodafoneZiggo juist de bedoeling is dat klanten regelmatig nieuwe voordelen ontdekken.

Ook bij Ziggo krijg je toegang tot andere Priority-extra’s. Zo zijn er kortingen op evenementen, krijg je toegang tot voorverkoop van tickets en maak je kans op verschillende prijzen en upgrades. De evenementenkorting loopt op van 20 procent voor Zilver tot maximaal 50 procent voor Diamant.

Hoe langer je klant bent, hoe meer voordeel

Het opvallendste aan de nieuwe aanpak is dat VodafoneZiggo de voordelen rechtstreeks koppelt aan de klantduur. Je hoeft dus niet meer te kijken of je toevallig in aanmerking komt voor een actie of opnieuw over te stappen om een voordeel te krijgen.

Dat maakt het vooral interessant voor klanten die al jarenlang bij Vodafone of Ziggo zitten. Ben je bijvoorbeeld al twintig jaar Ziggo-klant, dan val je automatisch in de hoogste categorie. Hetzelfde geldt voor een Vodafone-klant die al vijftien jaar of langer klant is.

Heb je zowel Vodafone als Ziggo, dan profiteer je bovendien van de voordelen die bij jouw Priority-status horen. De combinatie van beide diensten kan daarnaast ook andere voordelen opleveren. Vodafone en Ziggo bieden bijvoorbeeld al langer combinatievoordelen zoals korting en extra data, afhankelijk van je abonnement.

Zo ontdek je jouw Priority-level

Benieuwd hoe lang je volgens VodafoneZiggo al klant bent en welk niveau daarbij hoort? Je kunt jouw Priority-status bekijken via de Vodafone & Ziggo-app of via de Priority-omgeving. Daar zie je welke voordelen voor jou beschikbaar zijn.

Het mooie is dat je niets hoeft te doen om naar een hoger niveau te gaan. Blijf je klant, dan groeit je Priority-status uiteindelijk mee. Daarmee maakt VodafoneZiggo loyaliteit voor het eerst echt onderdeel van de voordelen die je als bestaande klant krijgt.

Vooral voor klanten die al jarenlang trouw zijn aan Vodafone of Ziggo kan dat interessant zijn. Waar je voorheen vooral moest wachten op een nieuwe aanbieding of zelf moest onderhandelen over je abonnement, krijg je nu automatisch toegang tot extra voordelen. En hoe langer je klant blijft, hoe groter die voordelen worden.