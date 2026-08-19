Spotgoedkoop internet (en tv)? Zo betaal je nog geen 1 euro per dag

Internet hoeft helemaal niet duur te zijn. Steeds meer providers komen met spotgoedkope deals, soms zelfs inclusief tv. Wij zetten de opvallendste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

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Simpel stunt met glasvezel voor slechts 1 euro

Een internetabonnement hoeft tegenwoordig niet meer tientallen euro’s per maand te kosten. Steeds meer providers komen met scherpe aanbiedingen om nieuwe klanten binnen te halen. Zo biedt nieuwe internetaanbieder Simpel tijdelijk internet aan voor slechts 1 euro per maand in het eerste jaar.

De nieuwe prijsvechter van Odido biedt internet aan via glasvezel met snelheden van 100 Mbit/s, 500 Mbit/s en 1 Gbit/s. Wie vóór 13 september een tweejarig abonnement afsluit, betaalt de eerste twaalf maanden slechts 1 euro per maand. Daarna gaat de normale prijs van het gekozen abonnement gelden.

Combineer met tv van NLZIET: internet en tv voor minder dan 25 euro per maand

Simpel kiest er bewust voor om geen traditioneel tv-pakket aan te bieden. Wie toch live televisie wil kijken, kan daar eenvoudig een losse dienst naast nemen. Zo biedt NLZIET toegang tot 41 zenders, waaronder NPO, RTL en SBS6. Je kijkt gewoon via de app, zonder extra kastje of kabel.

Wil je NLZIET eerst uitproberen? Dat kan 14 dagen gratis. Bovendien profiteer je momenteel van een zomeraanbieding, waarbij je de eerste drie maanden 50 procent korting krijgt op het Premium- of Extra-abonnement. Zo heb je tijdelijk al internet én tv vanaf 22,95 euro per maand.

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Internet en tv voor minder dan 1 euro per dag

Simpel richt zich daarbij vooral op mensen die alleen internet nodig hebben. Wie ook televisie wil kijken, komt al snel bij een andere provider uit. Ook daar zijn momenteel opvallend goedkope deals te vinden.

Zo heeft hollandsnieuwe een actie waarbij je het eerste jaar internet en tv krijgt voor slechts 25 euro per maand. De aanbieding geldt bij een tweejarig abonnement en voor zowel 100 Mbit/s als 1 Gbit/s. Je betaalt tijdens de eerste twaalf maanden dus hetzelfde bedrag, ongeacht welke snelheid je kiest. Omgerekend is dat ongeveer 83 cent per dag.

Eerste jaar gratis tv kijken

De deal wordt nog interessanter doordat hollandsnieuwe de tv-app de eerste twaalf maanden gratis aanbiedt bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Normaal kost de tv-dienst 10 euro per maand. Via de app krijg je toegang tot meer dan 50 zenders in HD. Een aparte tv-ontvanger is niet nodig: je kunt kijken via een geschikte smart-tv, telefoon, tablet, laptop of mediaspeler. Ook kun je programma’s tot 48 uur terugkijken, een uitzending vanaf het begin starten en live tv pauzeren.

Waarom andere providers vaak net duurder zijn

Wie alleen internet nodig heeft, is bij KPN en Ziggo al snel meer kwijt. Bij KPN begint een internetabonnement vaak bij 45 euro per maand. Dankzij de huidige welkomstkorting van 35 euro in het eerste jaar valt de gemiddelde prijs bij een tweejarig contract daardoor lager uit. Ziggo verhoogde eerder dit jaar bovendien de prijs van zijn goedkoopste abonnement en rekent voor Internet 200 na de actieperiode 41,95 euro per maand. Daar komen bij Ziggo eventuele extra kosten voor televisie en sport nog bovenop.

Opvallend is dat het prijsverschil niet per se te maken heeft met de kwaliteit van het netwerk. Hollandsnieuwe maakt bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde kabelnetwerk als Ziggo, terwijl Simpel internet aanbiedt via glasvezelnetwerken van onder meer KPN en Open Dutch Fiber. Toch liggen de prijzen van deze prijsvechters een stuk lager.

De beste aanbiedingen voor internet en tv van de grote aanbieders

Ziggo looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket) of een cadeau naar keuze.

6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket) of een cadeau naar keuze. Ziggo looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket) of een cadeau naar keuze.

12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket) of een cadeau naar keuze. KPN looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket.

betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: betaal 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een MacBook Neo voor slechts 229 euro.

betaal 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een MacBook Neo voor slechts 229 euro. Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

Hier vergelijk je zelf de beste providers

Wil je toch liever zelf verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je onder elkaar gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.