Zonnepanelen zónder salderingsregeling: waarom 1 januari 2027 weer onzeker is

De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, maar mogelijk komt er tóch een alternatief. Dit betekent het voor jouw energierekening!

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Salderingsregeling verdwijnt in 2027

Heb jij zonnepanelen op je dak liggen? Dan gaat er vanaf 1 januari 2027 veel veranderen, want de salderingsregeling stopt definitief. Met deze regeling kun je opgewekte stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet wegstrepen tegen de stroom die je verbruikt. Vanaf volgend jaar is dat niet meer mogelijk, waardoor het terugleveren van zonnestroom financieel minder aantrekkelijk wordt. De terugverdientijd van zonnepanelen kan om die reden behoorlijk oplopen.

Het wegvallen van de salderingsregeling zorgt niet alleen bij huishoudens voor zorgen, ook de Consumentenbond maakt zich grote zorgen. Vooral huurders dreigen de gevolgen te merken, omdat zij vaak maandelijks extra betalen voor zonnepanelen op hun woning. Deze kosten kunnen straks hoger uitvallen dan de besparing op de energierekening. De organisatie wil daarom dat de overheid snel met een alternatief komt, zodat zonnepanelen ook na 2027 aantrekkelijk blijven.

Toch een nieuwe salderingsregeling?

Het verdwijnen van de salderingsregeling staat vast, maar de Consumentenbond wil dat de overheid een vervangende subsidie invoert. Huishoudens krijgen dan gedurende een vaste periode een extra vergoeding voor iedere kilowattuur (kWh) die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet. De organisatie liet in 2024 al onderzoeken hoe zo’n regeling eruit kan zien. Uit die berekeningen bleek dat een subsidie van 10 cent per teruggeleverde kWh gedurende vijftien jaar de terugverdientijd van zonnepanelen al behoorlijk kan verkorten.

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Met deze subsidie zou de terugverdientijd van een gemiddeld zonnepanelensysteem dalen van ongeveer 25 naar 9 jaar. Volgens de Consumentenbond kost dit alternatief de overheid bovendien slechts een derde van het bedrag dat nodig zou zijn om de huidige salderingsregeling voort te zetten. Deze berekeningen komen wel uit 2024, waardoor de voorgestelde vergoeding opnieuw moet worden vastgesteld. De organisatie noemt ook nog andere mogelijkheden, zoals een aanschafsubsidie voor zonnepanelen of het blijven verrekenen van energiebelasting.

Zonnepanelen zonder salderen: dit kun je verwachten

Het is nog onzeker of de overheid daadwerkelijk een nieuwe regeling voor zonnepanelen invoert. Voorlopig stopt de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor je opgewekte stroom niet langer mag verrekenen met je verbruik. Je krijgt nog wel een vergoeding van je energieleverancier voor teruggeleverde elektriciteit. Tot 2030 moet deze vergoeding minimaal 50 procent van het kale stroomtarief bedragen, al mogen energieleveranciers nog steeds terugleverkosten rekenen.

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De Consumentenbond wil dat energiebedrijven veel duidelijker laten zien hoeveel consumenten netto verdienen aan teruggeleverde stroom. Zo moet het eenvoudiger worden om energiecontracten met elkaar te vergelijken. De organisatie dringt bij de Tweede Kamer aan op een snelle oplossing, maar een nieuwe subsidie is nog niet aangekondigd. Het blijft daarom afwachten of huishoudens vanaf 2027 extra financiële steun krijgen voor hun zonnepanelen. Op die manier blijft het onzeker wat er op 1 januari 2027 precies gaat veranderen.

Beste alternatief: thuisbatterijen

Voor nu is het in ieder geval duidelijk dat de salderingsregeling begin volgend jaar verdwijnt zoals we hem kennen. Heb jij zonnepanelen op je dak liggen? Het is dan interessant om te kijken naar alternatieven, zodat je goed voorbereid bent op de wijzigingen per 1 januari 2027. Een thuisbatterij is een interessante oplossing, want die geeft je meer opties bij het opslaan van opgewekte energie. Waar die stroom nu wordt teruggeleverd, kun je die met een thuisbatterij bewaren voor een later moment.

Dit is hét moment om een thuisbatterij aan te schaffen, zodat je zeker weet dat het apparaat op tijd in huis is en de installatie tijdig is voltooid. Bij thuisbatterijen kun je zelf bepalen of deze worden geïntegreerd in de meterkast, of simpelweg op een stopcontact wordt aangesloten. Dat is afhankelijk van het model dat je kiest, want je hebt inmiddels de keuze uit veel uitvoeringen. Kies in ieder geval voor een betrouwbare aanbieder, zodat je garantie én service krijgt bij je nieuwe thuisbatterij. Hier haal je de beste thuisbatterijen in Nederland: