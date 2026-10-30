Action verkoopt zeer voordelige beveiligingscamera’s (met verrassend veel functies) 

Thuis een beveiligingscamera ophangen hoeft helemaal niet duur te zijn. De draadloze Omajin-camera’s zijn nu te koop bij Action en een duo-set kost je nog geen 50 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een complete set voor een lage prijs

Bij Action haal je een set van 2 camera’s voor 49,95 euro in huis. Wil je later een extra camera toevoegen? Dat kan. Een losse camera kost 29,95 euro. De gadgets zijn zowel binnen als buiten te gebruiken en daardoor kun je elk plekje thuis goed zien. Bovendien is er nachtzicht beschikbaar. Bedienen is ook nog eens erg eenvoudig via de handige app op je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles bekijken via je iPhone

De camera’s koppel je aan je wifi-netwerk en beheer je via de Omajin-app. Deze is gratis te downloaden via de App Store. Op je telefoon zie je live de beelden en pas je eenvoudig instellingen aan. Ziet de camera een beweging? Dan krijg je meteen een melding op je iPhone.

Omajin Legrand - Netatmo – Bticino Gratis via App Store via App Store

Via de ingebouwde microfoon en luidspreker praat je bovendien live met wie voor de deur staat. Opnames sla je lokaal op dankzij het meegeleverde micro-sd-kaartje van 64 GB. Zo betaal je eenmalig voor de camera’s en kom je niet voor extra maandelijkse kosten te staan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherpe beelden, ook ’s nachts

De Omajin-camera legt beelden vast in 2K, wat neerkomt op een resolutie van 2048 bij 1536 pixels. Dat is behoorlijk scherp voor een camera in dit prijssegment. De kijkhoek bedraagt 135 graden, zodat je een grote ruimte in de gaten kunt houden.

Als het donker wordt, schakelt de infraroodsensor automatisch aan. Zo zie je ’s nachts tot op 8 meter afstand nog wat er voor de camera gebeurt. Dat geeft een veilig gevoel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eenvoudig te instaleren

De camera’s worden geleverd met kunststof en magnetische houders en schroeven, zodat je ze makkelijk kunt ophangen. Dankzij het magnetische systeem klik je de camera eenvoudig los zodra de accu opgeladen moet worden. Dat doe je via de meegeleverde usb-c-kabel en duurt 120 minuten.

De camera’s zijn water- en stofbestendig, dus buiten ophangen in de regen is prima. Bedenk wel dat weersomstandigheden zoals mist tijdelijk de beeldkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ook voor een stabiele wifi-verbinding op de plek waar je de camera ophangt, zodat meldingen snel op je iPhone binnenkomen. Zoek je dus naar voordelige, maar goede beveiligingscamera’s, dan zijn de modellen van Omajin bij Action zeker het overwegen waard.